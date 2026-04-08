EPC GROUPE : EPC Groupe rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies et renforce son engagement en faveur d'une croissance responsable et durable

EPC Groupe (Euronext – EXPL) annonce son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, marquant une étape structurante dans le renforcement de sa démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Par cette adhésion, EPC Groupe s'engage à soutenir et à promouvoir les Dix principes du Pacte Mondial relatifs aux droits de l'Homme, aux normes internationales du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption.

Le Groupe confirme ainsi sa volonté d'intégrer pleinement ces principes au cœur de sa stratégie, de sa culture d'entreprise et de l'ensemble de ses opérations au quotidien à travers le monde.

EPC Groupe entend également contribuer activement aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, notamment à travers sa participation à des initiatives collaboratives favorisant une croissance responsable et durable. Cet engagement fera l'objet d'une communication claire et régulière auprès de l'ensemble de ses parties prenantes et du grand public.

UN ENGAGEMENT STRUCTURANT FONDÉ SUR LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITE

Conformément aux exigences du Pacte Mondial des Nations Unies, EPC Groupe s'engage à publier annuellement (dès 2027) une Communication sur le Progrès (CoP), détaillant les actions mises en œuvre pour appliquer les Dix principes.

En s'inscrivant dans cette démarche de transparence et d'amélioration continue de sa politique RSE, EPC Groupe confirme sa volonté de renforcer son impact positif et de contribuer activement à un développement économique plus responsable, au bénéfice de l'ensemble de ses parties prenantes.

« L'adhésion d'EPC Groupe au Pacte Mondial des Nations Unies marque une étape clé dans notre trajectoire de transformation. Elle traduit notre volonté de faire de la durabilité un pilier structurant de notre stratégie et un levier de performance à long terme. En rejoignant cette initiative internationale de référence, nous réaffirmons notre engagement à agir de manière responsable et à créer de la valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes. » déclare Olivier Obst, Président-Directeur général de EPC Groupe.

UNE DEMARCHE RSE INSCRITE DANS LA DUREE

Depuis plusieurs années, EPC Groupe informe ses parties prenantes de ses engagements et de ses performances en matière de durabilité à travers son Etat de durabilité (précédemment Déclaration de Performance Extra-Financière). L'édition 2025, couvrant l'ensemble de l'exercice, sera publiée le 30 avril 2026, conjointement au Document d'Enregistrement Universel.

A PROPOS DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, le Pacte Mondial des Nations Unies (ou United Nations Global Compact) est un appel aux entreprises du monde entier à aligner leurs pratiques et leurs stratégies sur Dix principes, qui découlent des textes fondamentaux des Nations Unies, dans les domaines des droits humains, du droit du travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption. L'ambition du Pacte Mondial est de développer l'impact mondial des entreprises, en respectant ces Dix principes et en atteignant les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), par le biais d'entreprises et d'écosystèmes responsables, qui favorisent le changement. Le Conseil d'administration du Pacte Mondial est présidé par le Secrétaire général des Nations Unies.

Pour plus d'informations sur le Pacte Mondial des Nations Unies, les Dix principes du Pacte Mondial et les 17 Objectifs de Développement Durable, cliquez ici .

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 590 M€ en 2025, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

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