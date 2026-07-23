EPC GROUPE : EPC Groupe poursuit son développement dans le secteur minier avec un nouveau contrat dans une mine d'or au Sénégal

EPC Groupe (Euronext - EXPL) , acteur de référence dans les domaines des explosifs civils, du forage-minage et des services associés, annonce que sa filiale EPC Mineex Sénégal a remporté un contrat majeur auprès de Boto SA (groupe Managem), société exploitant la mine d'or de Boto au Sénégal.

D'un montant global de l'ordre de 15 000 millions de francs CFA (23 M€) sur une durée de 3 ans, ce contrat prévoit le déploiement de deux Unités Mobiles de Fabrication d'Explosifs (UMFE), la fourniture des explosifs et des accessoires de tirs associés. EPC Mineex Sénégal fournira également des prestations techniques de minage et les solutions digitales de l'écosystème Expertir® développées par la filiale Global Technical Solutions (GTS) d'EPC Groupe.

UN PROJET AURIFÈRE MAJEUR EN AFRIQUE DE L'OUEST

Située dans la région de Kédougou, à l'est du Sénégal, la mine de Boto constitue l'un des projets aurifères les plus structurants d'Afrique de l'Ouest. Mise en production en 2025, elle a représenté un investissement de plus de 350 millions d'euros et ambitionne une production annuelle d'environ 160 000 onces d'or, avec des réserves évaluées à 1,8 million d'onces et une durée de vie estimée à 15 ans.

Exploitée à ciel ouvert, elle figure parmi les investissements miniers les plus importants réalisés au Sénégal ces dernières années.

Grâce à ce contrat, EPC Mineex Sénégal accompagnera Boto SA dans l'optimisation de ses opérations de forage-minage en mettant à disposition des solutions industrielles intégrées, alliant performance opérationnelle, sécurité, innovation technologique et excellence des services.

« Nous sommes particulièrement fiers, en tant qu'acteur sénégalais de référence dans le domaine des explosifs civils, d'avoir été retenus pour accompagner le développement de la mine de Boto. Il s'agit d'un projet emblématique pour l'industrie minière sénégalaise et ouest-africaine. Ce succès illustre la confiance accordée à l'expertise d'EPC Mineex Sénégal ainsi que notre capacité à proposer une offre nationale intégrée, combinant des produits de haute qualité, des services techniques à forte valeur ajoutée et des solutions digitales innovantes. Il confirme également notre capacité à accompagner durablement les plus grands projets aurifères du continent africain », déclare Rokhaya Sall, Présidente- Directrice générale d'EPC Mineex Sénégal.

UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE DU SAVOIR-FAIRE D'EPC GROUPE DANS LES PROJETS MINIERS STRATÉGIQUES

Ce nouveau contrat confirme la dynamique de développement d'EPC Groupe dans le secteur minier, notamment en Afrique. Fort d'une riche expérience sur le continent, EPC Groupe accompagne les principaux opérateurs miniers grâce à une offre complète couvrant :

la fabrication locale d'explosifs,

des capacités logistiques inégalées,

les services de minage, assurés par des équipes expérimentées

les technologies digitales pour l'optimisation des performances minières.

Partenaire étroit de nombreux exploitants, EPC Groupe s'impose aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du développement minier africain. Son expertise reconnue, associée à son fort ancrage local, à ses standards élevés en matière de sécurité et à sa capacité d'innovation, lui permet d'accompagner durablement les projets miniers les plus stratégiques du continent.

L'obtention de ce nouveau contrat confirme la stratégie de croissance d'EPC Groupe axée sur un renforcement de ses positions sur les marchés miniers à forte valeur ajoutée.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

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