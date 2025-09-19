EPC GROUPE : EPC Groupe intègre les indices CAC Small, CAC Mid et Small et CAC All-Tradable d'Euronext Paris

EPC Groupe (Euronext - EXPL), annonce qu'à la suite de la révision annuelle des indices Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices d'Euronext, en date du 11 septembre 2025, a pris la décision d'admettre les titres EPC Groupe dans les échantillons de sociétés composant les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.
L'incorporation de l'action EPC Groupe dans ces trois indices fait suite à une analyse de liquidité du titre par Euronext sur la base de deux critères, à savoir le montant des capitaux échangés et la capitalisation boursière flottante.
La date d'effet de cette décision est fixée au vendredi 19 septembre 2025, après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.
« L'entrée dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable va permettre à EPC Groupe d'accroître sa visibilité et ainsi de mieux figurer au sein de l'univers de valeurs des investisseurs Small & MidCap. Cela devrait également être un nouveau facteur d'accroissement de la liquidité du titre EPC Groupe, qui a été multipliée par quatre en trois ans pour atteindre 92 K€ d'échange moyen quotidiens depuis le début de l'année 2025. », déclare Olivier Obst, Président - Directeur général d'EPC Groupe.
Prochain rendez-vous :
Résultats semestriels 2025, le 29 septembre 2025, après la clôture des marchés d'Euronext
EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.
EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.
Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.
|EPC Groupe
|ACTUS finance & communication
|
Charles-Ernest ARMAND
Directeur Administratif et Financier
01 40 69 80 00
contact.actionnaires@epc-groupe.com
|
Lilia GONCALVES
Responsable Communication Groupe
01 40 69 80 00
lilia.goncalves@epc-groupe.com
|
Mathieu OMNES
Relations Investisseurs
01 53 67 36 92
epc-groupe@actus.f
|
Anne-Charlotte DUDICOURT
Relations Presse
06 24 03 26 52
acdudicourt@actus.fr
