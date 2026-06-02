EPC Groupe échoue dans son projet de rapprochement avec SSE Group

EPC Groupe fait part de la fin de son projet de rapprochement avec la Société Suisse des Explosifs Holding SA (SSE Group) de leurs activités dans les explosifs civils et le forage-minage, projet qui faisait l'objet de négociations exclusives annoncées le 24 février dernier.

Ce rapprochement visait à créer le leader européen des explosifs civils et à bâtir un acteur capable d'intégrer le top 5 mondial du secteur. Disposant de présences géographiques complémentaires, les deux groupes entendaient combiner croissance organique et acquisitions, tout en s'appuyant sur une structure financière renforcée.

Si les travaux de due diligence croisée ont permis de "confirmer la solidité financière des deux entreprises et la qualité de leur positionnement stratégique respectif", l'évolution des demandes de SSE Group, en particulier sur le plan de la gouvernance actionnariale postérieure à l'opération, a conduit à mettre fin aux négociations le 1er juin, selon EPC Groupe.

Ce dernier regrette que le rapprochement envisagé n'ait pas pu aboutir, mais déclare rester très confiant quant à son potentiel de développement à court, moyen et long terme, qui repose sur le maintien d'un effort de R&D important, la consolidation de sa position en tant que référence technologique du marché et la poursuite d'une démarche RSE exigeante.