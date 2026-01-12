EPC GROUPE : Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 22 décembre 2025

Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code du Commerce et l'article 223-16-RG du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
|Date
|
Nombre total d'actions
composant le capital social
|
Nombre total
de droits de vote théoriques [1]
|Total des droits de vote exerçables [2]
|22 décembre 2025
|2 262 830
|
3 573 302
|3 443 855
Dénomination sociale de l'émetteur : SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Adresse du siège social : Tour initiale, 1 Terrasse Bellini, 92935 Paris la Défense Cedex
Place de cotation : Euronext Paris
Mnémonique : EXPL
Code ISIN : FR0014003AQ4
EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.
EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.
Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.
|EPC Groupe
|ACTUS finance & communication
|
Charles-Ernest ARMAND
Directeur Administratif et Financier
01 40 69 80 00
contact.actionnaires@epc-groupe.com
|
Lilia GONCALVES
Responsable Communication Groupe
01 40 69 80 00
lilia.goncalves@epc-groupe.com
|
Mathieu OMNES
Relations Investisseurs
01 53 67 36 92
epc-groupe@actus.fr
|
Anne-Charlotte DUDICOURT
Relations Presse
06 24 03 26 52
acdudicourt@actus.fr
[1] Calculé conformément à l'article 223-16 du RG AMF et basé sur l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote.
[2] Compte tenu des 129 447 actions auto détenues privées de droits de vote.
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95956-2025-12-22-droits-de-vote-epc-vdef.pdf
