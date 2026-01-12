EPC GROUPE : Bilan semestriel du contrat de liquidité - Second semestre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 260 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES

310 600,54 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 264 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES

310 737,54 euros

Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat de liquidité le 2 août 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2.000 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES

100 000,00 euros

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 3 254 titres 673 675,50 € 352 transactions Ventes 3 258 titres 673 538,50 € 302 transactions

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 352 3 254 673 675,50 TOTAL 302 3 258 673 538,50 01/07/2025 4 40 7860 01/07/2025 4 60 11910 02/07/2025 6 51 10049,5 03/07/2025 2 30 5895 03/07/2025 1 1 195 04/07/2025 2 20 3970 04/07/2025 5 41 8018 07/07/2025 1 15 2985 07/07/2025 4 31 6140 08/07/2025 9 90 18373 08/07/2025 3 14 2794 09/07/2025 1 12 2484 09/07/2025 4 33 6801 10/07/2025 6 71 14794 10/07/2025 5 49 10016 11/07/2025 6 64 13232 11/07/2025 2 19 3905 15/07/2025 4 43 8896 14/07/2025 7 49 10109 16/07/2025 4 40 8272 15/07/2025 3 21 4315 21/07/2025 1 15 3045 16/07/2025 2 8 1640 23/07/2025 2 12 2378 17/07/2025 2 13 2694 24/07/2025 2 13 2547 18/07/2025 6 91 18552 25/07/2025 1 1 196 21/07/2025 2 18 3628 31/07/2025 1 4 788 22/07/2025 4 41 8181 01/08/2025 3 75 14850 23/07/2025 3 30 5890 06/08/2025 1 25 4925 25/07/2025 1 10 1950 07/08/2025 1 25 4950 29/07/2025 1 25 4925 13/08/2025 2 26 5071 30/07/2025 2 50 9875 19/08/2025 1 17 3298 31/07/2025 1 25 4900 20/08/2025 5 58 11312 01/08/2025 2 46 8949 22/08/2025 1 1 194 04/08/2025 2 37 7314 25/08/2025 1 15 2917,5 05/08/2025 4 90 17610 27/08/2025 1 1 193 07/08/2025 1 4 784 28/08/2025 2 18 3477 08/08/2025 1 25 4875 02/09/2025 2 29 5582,5 12/08/2025 1 25 4825 03/09/2025 2 30 5775 14/08/2025 2 50 9725 04/09/2025 2 22 4224 18/08/2025 2 14 2722 05/09/2025 1 1 192 19/08/2025 2 20 3850 08/09/2025 3 54 10275 20/08/2025 2 11 2107,5 09/09/2025 3 31 5915 21/08/2025 2 16 3114 10/09/2025 3 28 5359 22/08/2025 1 1 194 11/09/2025 1 20 3800 25/08/2025 1 10 1935 12/09/2025 10 106 20472 26/08/2025 4 32 6195 15/09/2025 2 16 3144,5 27/08/2025 2 11 2113 16/09/2025 3 55 10910 28/08/2025 2 11 2113 17/09/2025 5 58 11679,5 29/08/2025 2 11 2124,00 18/09/2025 2 10 2021 01/09/2025 3 21 4043 19/09/2025 10 113 23019 02/09/2025 5 42 8046 22/09/2025 3 45 9225 03/09/2025 4 33 6287 23/09/2025 2 2 413 04/09/2025 3 16 3052 25/09/2025 1 1 206 05/09/2025 2 8 1529 26/09/2025 2 8 1603 08/09/2025 6 60 11330 30/09/2025 1 6 1206 09/09/2025 2 11 2080 01/10/2025 2 16 3215 10/09/2025 3 15 2853 02/10/2025 3 45 9045 11/09/2025 5 46 8686 03/10/2025 2 25 5040 16/09/2025 2 19 3734 06/10/2025 2 30 6015 17/09/2025 2 11 2183,5 07/10/2025 4 43 8681 18/09/2025 4 31 6233 08/10/2025 2 16 3215 19/09/2025 4 31 6261 09/10/2025 4 33 6652 22/09/2025 2 7 1427 10/10/2025 2 27 5481 23/09/2025 3 30 6150 13/10/2025 2 16 3112 24/09/2025 2 7 1436 14/10/2025 4 49 9468,5 25/09/2025 7 61 12356 15/10/2025 3 38 7306 01/10/2025 1 1 200 16/10/2025 4 43 8292,5 02/10/2025 3 30 5970 17/10/2025 3 31 6013,5 03/10/2025 2 11 2210 20/10/2025 2 17 3300 06/10/2025 2 18 3590 21/10/2025 9 121 23566 07/10/2025 1 1 200 22/10/2025 5 42 8313 08/10/2025 2 2 399 24/10/2025 1 4 804 09/10/2025 2 20 3970 28/10/2025 2 11 2171 10/10/2025 5 50 9940 29/10/2025 4 45 8970 13/10/2025 3 30 5815 31/10/2025 3 17 3417 14/10/2025 3 22 4210 03/11/2025 3 34 6904 15/10/2025 4 36 6876 04/11/2025 1 10 2040 16/10/2025 1 10 1915 05/11/2025 5 41 8341 17/10/2025 2 20 3840 06/11/2025 3 30 6120 20/10/2025 1 10 1930 07/11/2025 3 30 6210 21/10/2025 4 40 7600 10/11/2025 1 10 2050 23/10/2025 2 20 3960 11/11/2025 2 2 412 24/10/2025 6 55 10910 12/11/2025 1 10 2070 27/10/2025 2 19 3724 13/11/2025 2 31 6458 28/10/2025 1 1 196 14/11/2025 9 85 17920 29/10/2025 2 20 3940 17/11/2025 5 50 10970 31/10/2025 2 11 2200 18/11/2025 1 15 3285 03/11/2025 1 10 2010 19/11/2025 2 17 3742 04/11/2025 5 41 8305 20/11/2025 3 30 6750 05/11/2025 2 16 3246 21/11/2025 8 80 18390 07/11/2025 2 12 2453 25/11/2025 1 12 2808 10/11/2025 4 35 7075 26/11/2025 1 14 3290 11/11/2025 4 31 6326 27/11/2025 2 9 2088 12/11/2025 2 12 2462 28/11/2025 3 25 5686 13/11/2025 3 21 4338 01/12/2025 3 25 5462 17/11/2025 2 13 2833 02/12/2025 5 48 10444 18/11/2025 5 51 11079 03/12/2025 1 1 218 19/11/2025 4 31 6729 04/12/2025 2 16 3457 20/11/2025 3 31 6885 05/12/2025 9 85 18826 21/11/2025 1 10 2240 08/12/2025 2 11 2596 24/11/2025 8 71 16580 09/12/2025 1 19 4370 25/11/2025 7 67 15578 10/12/2025 2 16 3680 26/11/2025 7 65 15065 11/12/2025 1 1 230 27/11/2025 5 41 9362 12/12/2025 9 107 24151 28/11/2025 7 55 12238 16/12/2025 3 52 11744 01/12/2025 4 29 6268 17/12/2025 6 77 17874 03/12/2025 9 98 21290 18/12/2025 3 7 1619 04/12/2025 4 40 8580 19/12/2025 1 1 227 05/12/2025 1 1 216 22/12/2025 6 67 15210 08/12/2025 3 28 6498 23/12/2025 1 12 2772 09/12/2025 8 80 18340 24/12/2025 1 6 1350 10/12/2025 2 2 458 29/12/2025 1 20 4520 11/12/2025 6 51 11550 30/12/2025 1 22 4928 12/12/2025 5 41 9085 31/12/2025 3 75 16275 15/12/2025 5 50 11340 16/12/2025 1 10 2240 17/12/2025 3 22 5062 18/12/2025 5 41 9371 19/12/2025 2 20 4480 23/12/2025 6 56 12744 29/12/2025 2 47 10506 30/12/2025 3 75 16575