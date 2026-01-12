EPC GROUPE : Bilan semestriel du contrat de liquidité - Second semestre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 260 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
- 310 600,54 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 264 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
- 310 737,54 euros
Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat de liquidité le 2 août 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2.000 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
- 100 000,00 euros
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|3 254 titres
|673 675,50 €
|352 transactions
|Ventes
|3 258 titres
|673 538,50 €
|302 transactions
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|352
|3 254
|673 675,50
|TOTAL
|302
|3 258
|673 538,50
|01/07/2025
|4
|40
|7860
|01/07/2025
|4
|60
|11910
|02/07/2025
|6
|51
|10049,5
|03/07/2025
|2
|30
|5895
|03/07/2025
|1
|1
|195
|04/07/2025
|2
|20
|3970
|04/07/2025
|5
|41
|8018
|07/07/2025
|1
|15
|2985
|07/07/2025
|4
|31
|6140
|08/07/2025
|9
|90
|18373
|08/07/2025
|3
|14
|2794
|09/07/2025
|1
|12
|2484
|09/07/2025
|4
|33
|6801
|10/07/2025
|6
|71
|14794
|10/07/2025
|5
|49
|10016
|11/07/2025
|6
|64
|13232
|11/07/2025
|2
|19
|3905
|15/07/2025
|4
|43
|8896
|14/07/2025
|7
|49
|10109
|16/07/2025
|4
|40
|8272
|15/07/2025
|3
|21
|4315
|21/07/2025
|1
|15
|3045
|16/07/2025
|2
|8
|1640
|23/07/2025
|2
|12
|2378
|17/07/2025
|2
|13
|2694
|24/07/2025
|2
|13
|2547
|18/07/2025
|6
|91
|18552
|25/07/2025
|1
|1
|196
|21/07/2025
|2
|18
|3628
|31/07/2025
|1
|4
|788
|22/07/2025
|4
|41
|8181
|01/08/2025
|3
|75
|14850
|23/07/2025
|3
|30
|5890
|06/08/2025
|1
|25
|4925
|25/07/2025
|1
|10
|1950
|07/08/2025
|1
|25
|4950
|29/07/2025
|1
|25
|4925
|13/08/2025
|2
|26
|5071
|30/07/2025
|2
|50
|9875
|19/08/2025
|1
|17
|3298
|31/07/2025
|1
|25
|4900
|20/08/2025
|5
|58
|11312
|01/08/2025
|2
|46
|8949
|22/08/2025
|1
|1
|194
|04/08/2025
|2
|37
|7314
|25/08/2025
|1
|15
|2917,5
|05/08/2025
|4
|90
|17610
|27/08/2025
|1
|1
|193
|07/08/2025
|1
|4
|784
|28/08/2025
|2
|18
|3477
|08/08/2025
|1
|25
|4875
|02/09/2025
|2
|29
|5582,5
|12/08/2025
|1
|25
|4825
|03/09/2025
|2
|30
|5775
|14/08/2025
|2
|50
|9725
|04/09/2025
|2
|22
|4224
|18/08/2025
|2
|14
|2722
|05/09/2025
|1
|1
|192
|19/08/2025
|2
|20
|3850
|08/09/2025
|3
|54
|10275
|20/08/2025
|2
|11
|2107,5
|09/09/2025
|3
|31
|5915
|21/08/2025
|2
|16
|3114
|10/09/2025
|3
|28
|5359
|22/08/2025
|1
|1
|194
|11/09/2025
|1
|20
|3800
|25/08/2025
|1
|10
|1935
|12/09/2025
|10
|106
|20472
|26/08/2025
|4
|32
|6195
|15/09/2025
|2
|16
|3144,5
|27/08/2025
|2
|11
|2113
|16/09/2025
|3
|55
|10910
|28/08/2025
|2
|11
|2113
|17/09/2025
|5
|58
|11679,5
|29/08/2025
|2
|11
|2124,00
|18/09/2025
|2
|10
|2021
|01/09/2025
|3
|21
|4043
|19/09/2025
|10
|113
|23019
|02/09/2025
|5
|42
|8046
|22/09/2025
|3
|45
|9225
|03/09/2025
|4
|33
|6287
|23/09/2025
|2
|2
|413
|04/09/2025
|3
|16
|3052
|25/09/2025
|1
|1
|206
|05/09/2025
|2
|8
|1529
|26/09/2025
|2
|8
|1603
|08/09/2025
|6
|60
|11330
|30/09/2025
|1
|6
|1206
|09/09/2025
|2
|11
|2080
|01/10/2025
|2
|16
|3215
|10/09/2025
|3
|15
|2853
|02/10/2025
|3
|45
|9045
|11/09/2025
|5
|46
|8686
|03/10/2025
|2
|25
|5040
|16/09/2025
|2
|19
|3734
|06/10/2025
|2
|30
|6015
|17/09/2025
|2
|11
|2183,5
|07/10/2025
|4
|43
|8681
|18/09/2025
|4
|31
|6233
|08/10/2025
|2
|16
|3215
|19/09/2025
|4
|31
|6261
|09/10/2025
|4
|33
|6652
|22/09/2025
|2
|7
|1427
|10/10/2025
|2
|27
|5481
|23/09/2025
|3
|30
|6150
|13/10/2025
|2
|16
|3112
|24/09/2025
|2
|7
|1436
|14/10/2025
|4
|49
|9468,5
|25/09/2025
|7
|61
|12356
|15/10/2025
|3
|38
|7306
|01/10/2025
|1
|1
|200
|16/10/2025
|4
|43
|8292,5
|02/10/2025
|3
|30
|5970
|17/10/2025
|3
|31
|6013,5
|03/10/2025
|2
|11
|2210
|20/10/2025
|2
|17
|3300
|06/10/2025
|2
|18
|3590
|21/10/2025
|9
|121
|23566
|07/10/2025
|1
|1
|200
|22/10/2025
|5
|42
|8313
|08/10/2025
|2
|2
|399
|24/10/2025
|1
|4
|804
|09/10/2025
|2
|20
|3970
|28/10/2025
|2
|11
|2171
|10/10/2025
|5
|50
|9940
|29/10/2025
|4
|45
|8970
|13/10/2025
|3
|30
|5815
|31/10/2025
|3
|17
|3417
|14/10/2025
|3
|22
|4210
|03/11/2025
|3
|34
|6904
|15/10/2025
|4
|36
|6876
|04/11/2025
|1
|10
|2040
|16/10/2025
|1
|10
|1915
|05/11/2025
|5
|41
|8341
|17/10/2025
|2
|20
|3840
|06/11/2025
|3
|30
|6120
|20/10/2025
|1
|10
|1930
|07/11/2025
|3
|30
|6210
|21/10/2025
|4
|40
|7600
|10/11/2025
|1
|10
|2050
|23/10/2025
|2
|20
|3960
|11/11/2025
|2
|2
|412
|24/10/2025
|6
|55
|10910
|12/11/2025
|1
|10
|2070
|27/10/2025
|2
|19
|3724
|13/11/2025
|2
|31
|6458
|28/10/2025
|1
|1
|196
|14/11/2025
|9
|85
|17920
|29/10/2025
|2
|20
|3940
|17/11/2025
|5
|50
|10970
|31/10/2025
|2
|11
|2200
|18/11/2025
|1
|15
|3285
|03/11/2025
|1
|10
|2010
|19/11/2025
|2
|17
|3742
|04/11/2025
|5
|41
|8305
|20/11/2025
|3
|30
|6750
|05/11/2025
|2
|16
|3246
|21/11/2025
|8
|80
|18390
|07/11/2025
|2
|12
|2453
|25/11/2025
|1
|12
|2808
|10/11/2025
|4
|35
|7075
|26/11/2025
|1
|14
|3290
|11/11/2025
|4
|31
|6326
|27/11/2025
|2
|9
|2088
|12/11/2025
|2
|12
|2462
|28/11/2025
|3
|25
|5686
|13/11/2025
|3
|21
|4338
|01/12/2025
|3
|25
|5462
|17/11/2025
|2
|13
|2833
|02/12/2025
|5
|48
|10444
|18/11/2025
|5
|51
|11079
|03/12/2025
|1
|1
|218
|19/11/2025
|4
|31
|6729
|04/12/2025
|2
|16
|3457
|20/11/2025
|3
|31
|6885
|05/12/2025
|9
|85
|18826
|21/11/2025
|1
|10
|2240
|08/12/2025
|2
|11
|2596
|24/11/2025
|8
|71
|16580
|09/12/2025
|1
|19
|4370
|25/11/2025
|7
|67
|15578
|10/12/2025
|2
|16
|3680
|26/11/2025
|7
|65
|15065
|11/12/2025
|1
|1
|230
|27/11/2025
|5
|41
|9362
|12/12/2025
|9
|107
|24151
|28/11/2025
|7
|55
|12238
|16/12/2025
|3
|52
|11744
|01/12/2025
|4
|29
|6268
|17/12/2025
|6
|77
|17874
|03/12/2025
|9
|98
|21290
|18/12/2025
|3
|7
|1619
|04/12/2025
|4
|40
|8580
|19/12/2025
|1
|1
|227
|05/12/2025
|1
|1
|216
|22/12/2025
|6
|67
|15210
|08/12/2025
|3
|28
|6498
|23/12/2025
|1
|12
|2772
|09/12/2025
|8
|80
|18340
|24/12/2025
|1
|6
|1350
|10/12/2025
|2
|2
|458
|29/12/2025
|1
|20
|4520
|11/12/2025
|6
|51
|11550
|30/12/2025
|1
|22
|4928
|12/12/2025
|5
|41
|9085
|31/12/2025
|3
|75
|16275
|15/12/2025
|5
|50
|11340
|16/12/2025
|1
|10
|2240
|17/12/2025
|3
|22
|5062
|18/12/2025
|5
|41
|9371
|19/12/2025
|2
|20
|4480
|23/12/2025
|6
|56
|12744
|29/12/2025
|2
|47
|10506
|30/12/2025
|3
|75
|16575
- SECURITY MASTER Key : m2edYpqYamvInWlsaJpuZmlqbpuXmmfJZ2HKmpOZYsmdm22WyWphmcaaZnJmnmpr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95955-bilan-semestriel-31-decembre-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer