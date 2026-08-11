Epargne retraite : votre gestion profilée est-elle performante ?

(Zonebourse.com) - Good Value for Money vient de publier les performances moyennes des offres de gestion profilée proposées dans les PER individuels. De quoi évaluer votre épargne par rapport au marché...

Comment se positionne la gestion profilée fournie par mon intermédiaire pour mon épargne retraite ? Telle est la question que se pose de nombreux actifs concernant ce qu'ils mettent de côté pour préparer l'avenir.

Pour y voir clair et comparer, Good Value for Money (GVfM) vient de publier les résultats moyens du marché pour 2025 en fonction des profils choisis.

De quoi parle-t-on ?

Encadrée par la loi Pacte, la gestion profilée à horizon est le mode retenu par défaut pour les Plans d'épargne retraite individuels (PERin). En fixant une échéance à l'âge de la retraite du détenteur, la gestion profilée permet d'investir sur des actifs offrant de la performance à long terme et de sécuriser l'épargne progressivement lorsque cet âge approche.

Les gestions profilés se déclinent en plusieurs profils selon le degré de risque accepté par le client.

Quels résultats ?

En 2025, selon les données compilées par GVfM, les gestions dites prudentes ont dégagé un rendement moyen de 4,21%, en recul de 15 points de base sur un an.

Les profils équilibrés ont logiquement obtenus un peu plus avec 5,39%, un chiffre identique à celui affiché en 2024.

Les gestions dynamiques ont quant à elle flirté avec la barre des 6%, le rendement moyen ayant atteint 5,93%, soit 10 points de base de moins qu'en 2024.

Enfin, il est à noter que pour leur première année, les profils offensifs ont poussé le curseur jusqu'à une moyenne de 6,56%.

Tous les rendements annoncés ici doivent s'entendre nets de frais.

Que faire en cas de déception ?

Si la lecture de ces chiffres fait naître une déception concernant votre contrat, il est peut-être temps d'agir. Une sous-performance ponctuelle doit bien entendu être appréhendée sans réaction excessive. En revanche, si cela dure depuis plusieurs années, la question d'un transfert vers un autre gestionnaire peut se poser.

Dans sa note GVfM alerte en particulier sur les contrats entrant dans leurs dernières années. "Il est fréquent que les 3 à 5 dernières années ne rapportent plus grand-chose pour l'épargnant. C'est une forme de 'perte de chance' pour celui-ci. Notre conseil pour l'épargnant est de carrément 'sortir' de la gestion profilée à horizon à moins de 3 ans du départ prévu à la retraite", explique la société d'analyse.

Comment gérer soi-même ?

Rien n'interdit aux épargnants les plus avertis de gérer eux-mêmes leur PER. Encore faut-il que le contrat propose des produits adaptés, notamment des trackers et produits indiciels. GVfM rappelle à cet égard qu'un profil prudent requiert d'investir 80% en fonds en euros et 20% en unités de comptes (UC). Les proportions idéales passent à 60/40 pour un profil équilibré, à 40/60 en dynamique et à 20/80 en offensif.

Quant à la poche en UC, le cabinet d'analyse indique qu'elle pourrait idéalement être investie de la manière suivante : 20% sur le CAC 40, 20% sur l'Eurostoxx 50, 20% sur le S&P 500, 20% sur le Nasdaq, 10% en actions internationales et 10% en actions émergentes.

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