EPAM Systems en hausse grâce à un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars

21 octobre - ** Les actions de la société de conseil en informatique EPAM Systems EPAM.N augmentent de 3,5 % à 150 dollars avant bourse

** EPAM annonce un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 1 milliard de dollars

** Le rachat aura une durée de 24 mois, selon la société

** Avec une génération stable de flux de trésorerie disponible et un bilan solide, la société peut restituer des liquidités aux actionnaires tout en investissant dans ses activités et dans l'IA - Jason Peterson, directeur financier

** 13 des 17 sociétés de courtage qui couvrent l'action recommandent une note d'au moins "acheter", tandis que d'autres recommandent de "conserver"; l'action a un PT médian de 215 $ - LSEG

** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a perdu ~38% cette année