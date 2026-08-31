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EPAM Systems en hausse alors qu'Engine Capital fait pression pour une intensification du rachat d'actions ou une cession
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 15:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** L'action EPAM Systems EPAM.N progresse de 1,2 % à 116,14 dollars

** L'éditeur de logiciels indique que le fonds spéculatif activiste Engine Capital, qui détient environ 1,5 % d'EPAM, a adressé une lettre au conseil d'administration de la société

** Dans cette lettre, Engine Capital souligne la sous-évaluation de la société et préconise le lancement d’un programme accéléré de rachat d’actions d’un montant de 750 millions de dollars

** "Si le conseil d’administration n’a pas la conviction nécessaire pour procéder à des rachats d’actions de manière agressive, qu’il entame une étude des alternatives stratégiques, y compris la vente de la société" — Engine Capital

** À la clôture d’hier, EPAM affichait une baisse d’environ 44 % depuis le début de l’année

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