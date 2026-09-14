EP Group franchit une nouvelle étape dans son projet d'OPA sur Fnac Darty

EP FR HOLDCO, véhicule contrôlé par EP Group, a officiellement notifié à la Commission européenne son projet d'offre publique d'achat sur les actions et OCEANEs de Fnac Darty.

Cette démarche constitue une nouvelle étape réglementaire dans le processus d'acquisition du groupe.

Sous réserve que le dossier soit jugé complet, la décision de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations est attendue début novembre. La clôture de l'Offre devrait intervenir d'ici à la fin de l'année 2026.

L'offre, déclarée conforme par l'AMF en mai dernier, valorise l'action Fnac Darty à 35 euros, après versement du dividende de 1 euro par action au titre de 2025, et l'OCEANE à 81,16 euros. Le Conseil d'administration de Fnac Darty a émis un avis favorable sur l'opération, tandis que l'expert indépendant Ledouble a conclu au caractère équitable de ses conditions financières.