EOS imaging REÇOIT L'HOMOLOGATION 510(K) DE LA FDA POUR EOSedge(TM) SON NOUVEAU SYSTÈME D'IMAGERIE INNOVANT

Étape stratégique aux États-Unis.EOSedge permet une prise en charge élargie des pathologies musculo-squelettiques avec une haute résolution d'image, une modulation de la dose et une gestion optimisée du flux patient.Paris, 29 Novembre, 2019 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce avoir obtenu l'homologation 510(k) de l'U.S. Food and Drug Administration (« FDA ») permettant la commercialisation aux Etats-Unis de sa nouvelle génération de système d'imagerie, EOSedge. Cette nouvelle approbation fait suite au lancement d'EOSedge en Europe, au Canada et en Australie, annoncé en début de semaine. EOS imaging dévoilera son nouveau système lors du prochain Congrès RSNA (Société de Radiologie Nord-américaine) qui débutera le 1er décembre à Chicago.