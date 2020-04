EOS imaging publie ses résultats annuels 2019 et annonce son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2020

Paris, le 27 avril 2020, 18h00 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Éligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 et son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre 2020, arrêtés par le Conseil d'administration du 27 avril 2020.



Une année 2019 marquée par le changement de cycle commercial et le lancement d'EOSedge :



21,2 M€ de chiffre d'affaires généré au cours de l'exercice 2019, diminué par des provisions et des ajustements financiers de 1,1 M€, soit un chiffre d'affaires publié de 20,1 M€

14,4 M€ de carnet de commandes à fin décembre 2019, progressivement constitué sur l'exercice

35,7 M€ de performance commerciale comparable (+1% vs. 2018)

Lancement d'EOSedge en décembre 2019, le système d'imagerie de nouvelle génération

Amélioration du flux net de trésorerie disponible de 19% par rapport à 2018

Amélioration sensible du BFR bénéficiant du changement de cycle commercial

Position de trésorerie de 8,2 M€ au 31 décembre 2019, consommation de trésorerie limitée à 0,5 M€ au cours du second semestre



Nette progression du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020



- Chiffre d'affaires de 3,8 M€ en croissance de +46% par rapport au 1er trimestre 2019

- Dynamique commerciale au T1 impactée par l'épidémie du COVID-19