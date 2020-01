EOS imaging annonce son chiffre d'affaires pour l'année 2019

Revenus annuels de 21,4 M€ en ligne avec les anticipations suite au changement de cycle commercial en 2019 et avec une augmentation de la facturation des équipements au T4



Croissance solide des revenus récurrents de +31%



Fort intérêt commercial suscité par le lancement d'EOSedge avec 9 commandes reçues en 2019



Paris, le 15 janvier 2020 - 17h45 CET - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel non audité pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.