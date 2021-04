EOS imaging annonce ses résultats annuels 2020 et son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2021

Paris, le 20 avril 2021, 18h00 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Éligible PEA - PME), leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 arrêtés par le Conseil d'administration du 20 avril 2021. Les revenus non audités du premier trimestre de 2021 ont également été publiés.



Une année marquée par le succès commercial d'EOSedge et l'installation du 400e système EOS imaging



? 23,8 M€ de chiffre d'affaires généré au cours de l'exercice 2020, en progression de +19% vs. 2019, qui avait été impacté plus fortement par la transition du modèle commercial

? Performance commerciale pénalisée par la pandémie de la Covid-19 à 31,2 M€ (-12%) vs. 2019

? Succès de la première année pleine de commercialisation d'EOSedge(TM) qui a représenté 85% des commandes de 2020 dans les pays où il est commercialisé

? Etapes franchies en décembre 2020 : 400ème installation mondiale et 150ème installation en Amérique du Nord

? Forte réduction de la perte opérationnelle à -9,6 M€, en amélioration de 43% par rapport à 2019

? Amélioration de la position de trésorerie à 9,7 M€ au 31 décembre 2020 contre 8,2 M€ au 31 décembre 2019