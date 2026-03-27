EOS IM et Capital Dynamics finalisent la cession d’actifs solaires de 194MW en Italie

(AOF) - EOS Investment Management Group (EOS IM), gestionnaire d’actifs indépendant et acteur de l’investissement durable et de la transition énergétique, et Capital Dynamics (société de gestion d’actifs indépendante et acteur de l’investissement dans les énergies renouvelables), annoncent la finalisation de la cession d’un portefeuille de centrales solaires de grande capacité en Italie. Ce portefeuille était détenu par la joint-venture EOS IM Capital Dynamics Green Energy S.à r.l.

Le portefeuille objet de la transaction comprend six centrales solaires situées dans la région du Latium, et représentant une capacité totale d'environ 194 MWc. Cinq sont déjà opérationnelles et la dernière est en cours de raccordement au réseau, ce qui en fait une plateforme solaire de premier plan sur le marché italien.

Ce portefeuille contribue directement à la production d'énergie renouvelable, soutenant la transition énergétique et la réduction des émissions de CO2.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion active du portefeuille de la plateforme Clean Energy d'EOS IM et de la stratégie Infrastructure de Capital Dynamics, et vise à tirer parti de conditions de marché favorables afin de créer de la valeur et d'optimiser les rendements pour les investisseurs.

Pour EOS IM, cette cession témoigne de l'approche industrielle du groupe, axée sur le développement et la valorisation d'actifs d'infrastructure dans l'économie réelle ainsi que dans la transition et la sécurité énergétiques.

Pour Capital Dynamics, elle confirme l'efficacité de sa stratégie intégrée d'investissement dans les énergies renouvelables en Europe, qui accompagne les actifs depuis la phase de validation jusqu'à leur pleine exploitation et la création de valeur.

Plusieurs investisseurs internationaux se sont manifestés tout au long du processus de vente, confirmant qu'il existe un fort intérêt pour les actifs renouvelables de taille industrielle en Italie. Le processus s'est conclu par l'acquisition du portefeuille par Sonnedix, une entreprise mondiale spécialisée dans les énergies renouvelables, et disposant d'un portefeuille d'actifs comptant une capacité totale de 12 GW.

"L'Italie demeure l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe pour l'investissement dans de nouvelles capacités d'énergie renouvelable. Nous continuerons d'investir dans ce marché avec l'objectif de générer des rendements attractifs pour nos investisseurs, tout en contribuant à la sécurité énergétique du pays et à sa transition vers un système plus durable", a commenté Dario Bertagna, senior managing director et co-responsable de la plateforme Clean Energy chez Capital Dynamics.