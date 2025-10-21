 Aller au contenu principal
Eos Energy et Talen Energy s'associent pour le stockage de l'énergie en Pennsylvanie
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eos Energy Enterprises EOSE.O et Talen Energy TLN.O ont annoncé mardi un partenariat visant à développer la capacité de stockage de l'énergie en Pennsylvanie, afin de répondre à la demande de l'État en matière d'infrastructure d'intelligence artificielle.

Les actions d'Eos ont bondi de 20 % dans les échanges avant bourse.

Les grandes entreprises technologiques investissent des milliards de dollars dans les technologies d'intelligence artificielle et les centres de données nécessaires à leur fonctionnement, ce qui devrait faire grimper la consommation d'énergie à des niveaux record au cours des deux prochaines années.

Le partenariat utilisera les batteries au zinc Z3 d'Eos, fabriquées aux États-Unis, et les centrales électriques existantes de Talen, y compris des sites de combustibles fossiles mis hors service, pour fournir un stockage fiable et de longue durée.

Les projets pourraient totaliser plusieurs gigawattheures, ce qui aiderait les services publics et les centres de données à tirer un meilleur parti de l'infrastructure existante tout en maintenant la stabilité du réseau.

