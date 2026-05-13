Eos Energy en hausse après un accord pour financer Frontier Power USA

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13 mai - ** Les actions d'EOS Energy EOSE.O , fournisseur de systèmes de stockage d'énergie, ont bondi de 40% pour atteindre 11,34 $ avant l'ouverture du marché

** EOSE et Cerberus Capital Management vont financer Frontier Power USA, une nouvelle société qui construira, détiendra et exploitera des projets de stockage d'énergie par batterie de longue durée en utilisant la technologie Z3 au zinc-bromure d'EOSE

** Cerberus s'engage à apporter 100 millions de dollars en fonds propres pour aider à financer Frontier Power USA, et recevra des bons de souscription EOSE ainsi qu'une participation majoritaire dans Frontier

** EOSE signe un accord avec Frontier Power USA pour réserver une capacité de stockage de 2 gigawattheures

** À la clôture d'hier, l'action a perdu 29,32% depuis le début de l'année