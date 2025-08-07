EOG Resources revoit à la hausse ses prévisions de production annuelle en raison de l'accord conclu avec Encino, et ses bénéfices dépassent les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les perspectives et les résultats)

EOG Resources EOG.N a battu jeudi les estimations de bénéfices du deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de production annuelle, alors que le producteur d'énergie américain a conclu son accord avec Encino pour un montant de 5,6 milliards de dollars .

La société prévoit que la production totale en 2025 atteindra en moyenne 1,224 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre des prévisions antérieures de 1,1 million à 1,14 million de boepd.

"L'expansion de notre portefeuille grâce à l'acquisition d'Encino, notre entrée à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, ainsi que les progrès considérables réalisés en matière d'exploration dans notre portefeuille national et à Trinidad, ont considérablement renforcé notre base d'actifs à la pointe de l'industrie", a déclaré le PDG Ezra Yacob dans un communiqué.

Pour l'ensemble de l'année, EOG prévoit des dépenses d'investissement totales comprises entre 6,2 et 6,4 milliards de dollars, ce qui est supérieur à sa prévision précédente de 5,8 à 6,2 milliards de dollars.

En mai, EOG a accepté d'acquérir Encino Acquisition Partners afin de renforcer sa présence dans la région d'Utica et de Marcellus, l'un des bassins de gaz naturel les plus prolifiques au monde.

EOG a également dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre jeudi, une augmentation de la production lui ayant permis de compenser la chute des prix du brut.

Le Brent LCOc1 a chuté de près de 20 % en moyenne au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, tiré vers le bas par les signaux tièdes de la demande mondiale, l'augmentation de l'offre de l'OPEP+ et la pression exercée par les politiques commerciales américaines.

Alors que les prix ont brièvement dépassé les 80 dollars le baril en juin à la suite des frappes israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes, ils se sont rapidement repliés autour de 67 dollars, les primes de risque géopolitiques s'étant estompées et l'attention du marché s'étant à nouveau portée sur la faiblesse des fondamentaux.

EOG a déclaré que les prix de référence du brut américain

CLc1 s'établissaient à 63,71 dollars le baril, en baisse par rapport aux 80,55 dollars de l'année dernière.

La production trimestrielle totale de la société, basée à Houston, s'est élevée à 1,13 million de boepd, contre 1,047 million de boepd l'année dernière.

La société a affiché un revenu ajusté de 2,32 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre 2,21 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.