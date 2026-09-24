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EOG nomme Hibbard, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier pour succéder à Janssen, qui prend sa retraite
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 15:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EOG Resources EOG.N a annoncé jeudi que sa directrice financière, Ann Janssen, prendrait sa retraite et serait remplacée par Jeffrey Hibbard, un cadre de l'entreprise, à compter du 1er janvier 2027.

M. Hibbard occupe actuellement le poste de vice-président senior des finances de ce producteur américain de pétrole de schiste.

Voici plus de détails:

* Avant de rejoindre EOG en août 2025, M. Hibbard a passé plus de 20 ans chez Morgan Stanley, où il occupait dernièrement le poste de directeur général au sein du Global Energy Group.

* Mme Janssen, qui restera conseillère pendant la période de transition, occupe les fonctions de vice-présidente exécutive et de directrice financière d’EOG depuis janvier 2024 et a rejoint la société prédécesseur de l’entreprise en 1995.

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