EO2 : Résultats semestriels 2025-2026
information fournie par Actusnews 30/12/2025 à 18:00

  • Stabilité du chiffre d'affaires
  • Excédent Brut d'Exploitation de 1,7 M€ et résultat d'exploitation au-dessus de l'équilibre à 0,3 M€
  • Résultat net part de Groupe en légère perte de -0,3 M€
  • Endettement net maitrisé et trésorerie disponible de 4,2 M€

Malakoff, le 30 décembre 2025(18h00) – EO2 (code mnémonique : ALEO2) , acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, présente aujourd'hui ses résultats semestriels 2025-2026, mis à la disposition du public sur le site internet de la Société ( www.eo2.fr ).

Résultat consolidé du Groupe EO2 au 31.08.20 25

Données en K€ 2025.08 2024.08
Chiffre d'affaires 16 636 16 748
Autres produits d'exploitation -329 -2 233
Produits d'exploitation 16 307 14 516
Résultat d'exploitation avant dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 282 788
Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acquisition - -
Résultat d'exploitation après dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 282 788
Résultat financier -154 -53
Résultat exceptionnel -37 164
Impôts sur les résultats -121 -324
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence -156 -180
Résultat net de l'ensemble consolidé -186 395
Résultat net (Part du groupe) -328 376

Le Groupe EO2 a réalisé au premier semestre de l'exercice 2025-2026 un chiffre d'affaires de 16,6 M€, quasi stable par rapport au premier semestre 2024-2025.

L'activité « granulation bois » génère un chiffre d'affaires de 13,3 M€ (vs 13,8 M€ au 1 er semestre 2024-2025), soit une baisse de -4,1%. Cette évolution s'explique par la baisse des prix de vente des pellets par rapport au premier semestre 2024-2025, dans un contexte de concurrence accrue, tandis que les volumes de ventes sont restés solides, voire en légère progression.

Les activités « services énergétiques » sont en en croissance avec un chiffre d'affaires de 3,4 M€, à comparer à 2,9 M€ au 1 er semestre 2024-2025. Cette performance est portée par l'activité de SVM (installation, entretien et maintenance de chaudières à gaz) qui bénéficie à la fois de la traction de son marché et d'un rattrapage d'activité après les perturbations liées aux indexations sur le second semestre de l'exercice précédent. Weya reste encore faiblement contributrice toujours focalisée sur sa restructuration.

Les produits d'exploitation ressortent en nette hausse à 16,3 M€ (contre 14,5 M€ au S1 2024-2025) en raison d'une moindre réduction de la production stockée sur la période.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) [1] consolidé semestriel du Groupe ressort à 1,7 M€ à comparer à 1,2 M€ au premier semestre 2024-2025. Le résultat d'exploitation (REX) semestriel, après dotations aux amortissements et nettes s'établit à 0,3 M€, soit une marge d'exploitation de 1,7%. Le pôle « services énergétiques » a contribué positivement au REX à hauteur de 0,5 M€ compensant la légère perte d'exploitation du pôle « granulation bois » (-0,2 M€), en raison de la baisse de la marge brute, liée notamment aux tensions sur les approvisionnements, et à l'utilisation de capacités de stockage additionnelles.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,2 M€, d'une charge d'impôt de -0,1 M€ et d'une quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence de -0,2 M€, le résultat net part du Groupe s'élève à -0,3 M€ (vs 0,4 M€ au S1 2024-2025).

Une structure financière solide

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur le premier semestre sont positifs à hauteur de 0,9 M€, intégrant une capacité d'autofinancement de 1,2 M€ et un accroissement de 0,3 M€ du Besoin en Fonds de Roulement au 31 août 2025.

Ces flux couvrent les investissements nets du premier semestre qui se sont élevés à 0,5 M€ dédiés notamment au développement dans l'outil industriel en « granulation bois ».

EO2 génère ainsi des free cash-flow positifs à hauteur de 0,4 M€ sur le premier semestre.

La société a procédé au remboursement de dettes bancaires pour 2,05 M€ sur l'exercice et a souscrit un nouvel emprunt pour 1,99 M€.

Au 31 août 2025, le Groupe disposait d'une trésorerie brute disponible de 4,2 M€ pour des dettes financières brutes de 11,4 M€ (dont 5,8 M€ liés aux crédits baux). L'endettement net ressort ainsi à 7,2 M€ pour des capitaux propres part de Groupe de 19,7 M€.

Perspectives

Le second semestre devrait s'inscrire dans un contexte d'une reprise progressive dans l'activité de granulation de bois, portée par des signes encourageants en raison du rééquilibrage entre l'offre et la demande. L'environnement demeure cependant concurrentiel et des incertitudes subsistent quant au rétablissement des marges malgré la reprise attendue des volumes.

L'activité « services énergétiques » devrait s'inscrire dans la continuité d'un bon premier semestre, toujours portée par SVM.

Le Groupe continue de porter une attention soutenue à la bonne maitrise de ses charges pour préserver sa rentabilité et conserver sa capacité d'investissements notamment en vue d'augmenter ses capacités de production dans l'activité « granulation bois » dès que les conditions seront réunies.

Annexes

Compte de résultat consolidé du Groupe EO2

Données en K€ 2025.08 2024.08 2025.02
CHIFFRE D'AFFAIRES 16 636 16 748 30 156
Autres produits d'exploitation (329) (2 233) 36
Produits d'exploitation 14 516 14 516 30 192
Achats consommés (9 091) (7 187) (13 287)
Autres achats et charges externes (2 284) (2 951) (8 950)
Impôts et taxes (92) (116) (195)
Charges de personnel (2 284) (2 120) (4 516)
Dotations aux amortissements et aux provisions (1 484) (1 353) (4 749)
Charges d'exploitation (13 728) (13 728) (31 697)
Résultat d'exploitation avant dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 282 788 (1 505)
Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq. - - 368
Résultat d'exploitation après dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 282 788 (1 137)
Résultat financier (154) (53) (105)
Résultat exceptionnel (37) 164 379
Impôts sur les résultats (121) (324) 218
Résultat net des entreprises intégrées (29) 575 (645)
QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence (156) (180) (29)
Résultat net de l'ensemble consolidé (186) 395 (674)
Intérêts minoritaires 143 19 (581)
Résultat net (Part du groupe) (328) 376 (93)
Résultat net de base par action (en euros) -0,14 0,16 -0,04
Résultat net dilué par action (en euros) -0.14 0,16 -0,04

Bilan consolidé du Groupe EO2 au 31.08.2025

Données en K€ 2025.08 2024.08 2025.02
ACTIF
Immobilisations incorporelles 1 739 1 640 1 639
dont écarts d'acquisition 1 639 1 639 1 639
Immobilisations corporelles 17 665 19 974 18 585
Immobilisations financières 266 151 168
Titres mis en équivalence - 76 26
Actif immobilisé 19 426 21 840 20 418
Stocks et en-cours 5 223 4 457 6 023
Clients et comptes rattachés 4 624 3 548 3 350
Autres créances et comptes de régularisation 5 377 5 213 6 022
Valeurs mobilières de placement 420 420 420
Disponibilités 3 782 5 336 3 782
Actif circulant 19 426 18 975 19 216
TOTAL ACTIF 39 097 40 815 39 634
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital émis 2 404 2 641 2 404
Primes d'émission 5 969 7 064 5 969
Autres réserves 11 823 12 225 12 024
Autres (128) (1 612) (130)
Résultat de l'exercice (328) 376 (93)
Capitaux propres part du groupe 19 740 20 694 20 174
Intérêts minoritaires 724 1 524 615
Autres fonds propres () () ()
Provisions pour risques et charges 1 361 1 363 1 251
Emprunts et dettes financières 11 381 11 114 11 211
Fournisseurs et comptes rattachés 4 057 4 240 4 945
Autres dettes et comptes de régularisation 1 834 1 880 1 437
Dettes 17 272 17 234 17 593
TOTAL PASSIF 39 097 40 815 39 634
À propos du Groupe EO2
Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, le Groupe EO2 est un acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois. EO2 associe des métiers complémentaires de conception/exploitation de chaufferies avec la production/distribution d'énergie bois. Le Groupe EO2 souhaite, dans les années à venir, développer des activités et une stratégie lui permettant de réduire son exposition aux risques liés aux aléas climatiques en développant sa position dans les services énergétiques.
Les actions EO2 répondent aux critères d'éligibilité du dispositif PEA-PME et peuvent à ce titre être intégrées au sein des comptes PEA-PME et ainsi les actionnaires d'EO2 pourront bénéficier d'exonérations sur l'imposition des plus-values.

[1] EBE : Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements et provisions d'exploitation


