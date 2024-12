EO2 prudent sur ses perspectives après un recul conjoncturel de son chiffre d'affaires

(AOF) - Le groupe EO2 a réalisé sur le premier exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires de 16,7 millions d'euros, enregistrant un recul de 14,9% lié à une conjoncture moins favorable dans l'activité "granulation bois". Les produits d'exploitation ressortent à 14,5 millions d'euros (contre 20,3 millions d'euros au premier semestre 2023-2024) incorporant une réduction significative de la production stockée. L'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé semestriel du groupe ressort à 1,2 million d'euros à comparer à 1,8 million d'euros au premier semestre 2023-2024.

Les charges fixes ont été mécaniquement moins bien absorbées avec le recul d'activité, d'autant que le groupe a dû recourir ponctuellement à des capacités de stockage supplémentaires.

Le résultat d'exploitation semestriel, après dotations aux amortissements s'établit à 0,8 million d'euros, soit une marge d'exploitation de 4,7%.

Après prise en compte d'un résultat financier de +0,1 million d'euros, d'un résultat exceptionnel positif de +0,2 million d'euros et d'une charge d'impôt de -0,3 million d'euros, le résultat net part du groupe s'élève à 0,4 million d'euros sur ce premier semestre (contre 0,9 million d'euros au premier semestre 2023-2024).

Au 31 août 2024, le groupe disposait d'une trésorerie brute disponible de 5,8 millions d'euros pour des dettes financières brutes de 11,1 millions d'euros. L'endettement net ressort ainsi à 5,3 millions d'euros pour des capitaux propres part de groupe de 20,7 millions d'euros.

"La demande et les prix de ventes sur l'activité "granulation bois" devraient rester moins bien orientés à court terme, en raison de dispositifs d'aides publiques moins incitatifs pour les consommateurs et de conditions de marché plus favorable pour des énergies concurrentes, issues notamment de la filière nucléaire par exemple", explique le groupe spécialisé dans le secteur de l'énergie bois.

Dans cet environnement plus exigeant, le groupe adopte une position prudente dans un contexte incertain et continue de porter une attention soutenue à l'optimisation de ses charges pour préserver sa rentabilité et ses équilibres financiers.

