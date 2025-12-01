 Aller au contenu principal
Environ 6000 avions Airbus concernés par le problème logiciel
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 08:42

Dans un point sur le problème logiciel constaté sur ses avions de la famille A320, Airbus indique que 'sur un total d'environ 6000 appareils potentiellement touchés, la grande majorité a désormais reçu les modifications nécessaires'.

Pour rappel, une analyse d'un événement récent impliquant un avion a révélé que des radiations solaires pouvaient affecter le fonctionnement des commandes de vol sur un nombre significatif d'appareils de la famille A320 en service.

Par mesure de sécurité, une transmission d'alerte des opérateurs a été émise, clouant temporairement au sol de nombreux avions et entrainant donc l'annulation de vols, le temps de procéder à la mise à jour logicielle nécessaire.

'Nous travaillons avec nos clients compagnies aériennes pour soutenir la modification de moins de 100 appareils restants afin de garantir leur retour en service', précise le constructeur aéronautique européen ce matin.

Valeurs associées

AIRBUS
199,1600 EUR Euronext Paris -2,59%
