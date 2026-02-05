Environ 2 millions de barils de pétrole vénézuélien sont expédiés à l'entreprise espagnole Repsol, selon les horaires de transport

par Marianna Parraga et Pietro Lombardi

Environ 2 millions de barils de brut lourd vénézuélien sont en cours d'acheminement vers les raffineries du producteur de pétrole Repsol REP.MC en Espagne, suite aux achats que la société a négociés avec la maison de commerce Trafigura, selon les calendriers d'expédition vus par Reuters. Trafigura et Vitol ont obtenu le mois dernier des licences américaines pour exporter des millions de barils de pétrole vénézuélien vers les États-Unis et d'autres destinations, à la suite de la capture par les États-Unis du président Nicolas Maduro . Les entreprises ont depuis stocké le pétrole dans des terminaux des Caraïbes et commercialisé des cargaisons auprès de raffineurs aux États-Unis et en Europe.

L'Espagne n'avait pas importé de brut vénézuélien depuis le premier trimestre de l'année dernière, avant que le président américain Donald Trump ne révoque toutes les autorisations accordées aux entreprises étrangères pour recevoir et transporter du pétrole en provenance du pays sanctionné par les États-Unis.

Vendredi, le département du Trésor américain a délivré une licence générale permettant aux entreprises américaines de charger, transporter, stocker, vendre et raffiner le pétrole vénézuélien.

Certaines qualités de brut lourd vénézuélien conviennent bien aux raffineries de Repsol, notamment celle de Carthagène, a déclaré la société, montrant ainsi son intérêt pour des approvisionnements stables en provenance du pays sud-américain.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a rencontré mercredi des dirigeants de Repsol et de la société française Maurel & Prom MAUP.PA à Caracas, suite à l'approbation d'une réforme radicale de la principale loi pétrolière du pays le mois dernier. Cette réforme a donné six mois au gouvernement et aux partenaires de la coentreprise de l'entreprise publique PDVSA pour négocier et mettre à jour les conditions de leurs partenariats.

Repsol et Trafigura se sont refusés à tout commentaire.

L'une des deux cargaisons de brut lourd Merey destinées à Repsol, à bord de pétroliers Suezmax, a quitté début février le port de Jose, exploité par PDVSA. La deuxième cargaison est sur le point de finir d'être chargée cette semaine, selon le calendrier.