Sycomore AM

Avec la popularisation récente de GPT-4, nous voilà à l'aube d'une nouvelle vague d'innovations dans le domaine de la technologie. En tant qu'investisseurs de long terme dans ce vaste secteur, la révolution de l'intelligence artificielle (IA) est naturellement source de nouvelles idées d'investissement. Retour sur une conversation tenue dernièrement avec GPT-4, qui présente notamment l'un de nos nouveaux investissements dans Sycomore Sustainable Tech, MongoDB, une base de données nouvelle génération.

Depuis le début de l'année, l'équipe de gestion du fonds Sycomore Sustainable Tech recherche et analyse les potentiels impacts tangibles que la récente popularisation du ChatGPT d'OpenAI pourrait avoir sur les sociétés cotées de notre univers d'investissement. Nous continuons d'affiner notre recherche sur le sujet, mais partageons ici une entrevue intéressante que nous avons tenue avec GPT-4, lors de laquelle nous lui avons demandé quelles étaient les sociétés de Software et Hardware qui constituaient, selon GPT, le ‘tech stack' le plus performant pour développer un compétiteur de GPT.

Parmi les entreprises mentionnées, nous retrouvons notamment AMD, Gitlab, Microsoft, MongoDB et NVDIA, valeurs dans lesquelles notre fonds Sycomore Sustainable Tech est investi. Nous sommes convaincus que les modèles économiques de ces entreprises sont particulièrement transformateurs et qu'ils devraient avoir, à cet effet, un impact réel sur le portefeuille.

Qu'est-ce qu'un "tech stack" ?

Le "tech stack", c'est en fait l'empilage des technologies nécessaires au développement et à l'utilisation d'un programme informatique. Cela comprend le ou les langages de programmation utilisés, mais aussi les différents frameworks et outils auxquels les développeurs ont recours pour créer, déployer, maintenir et utiliser l'application.

Entrevue avec GPT-4

Si nous souhaitions créer une entreprise d'IA générative (ou GIA) à partir de zéro, quelles seraient les technologies que nous devrions utiliser,du hardware au software? Selon vous, quelles sont les entreprises qui ont le plus de chances d'être sélectionnées dans le cadre d'une application d'IA générative ?

GPT-4 : La création d'une entreprise d'IA générative nécessite un dispositif technologique bien réfléchi qui assure la recherche, le développement et le déploiement efficaces des modèles d'IA. Voici une suggestion de dispositif technologique « hardware » :

• GPU : GPU NVIDIA (les séries A100, V100 ou RTX par exemple) pour un entrainement et une déduction statistique efficaces des modèles d'apprentissage.

• CPU : CPU haute performance (par exemple, Intel Xeon ou AMD EPYC) pour les applications informatiques standard et le traitement des données.

• Stockage : SSD ou HDD haute capacité pour le stockage des données, le contrôle du modèle et du contenu généré.

• Réseau : connexions réseau à haut débit et à faible latence pour un transfert des données et une utilisation des modèles efficaces.

Quel type d'infrastructure « cloud » conseillez-vous ?

GPT-4 :

• Fournisseurs de Cloud : AWS, Google Cloud Platform ou Microsoft Azure pour des ressources informations, de stockage et de réseau extensibles.

• Conteneurs : Docker permettant de créer, déployer et gérer des applications mobiles conteneurisées.

• Orchestration de conteneurs : Kubernetes pour automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications conteneurisées.

