Entretien Trump-Xi pour s'accorder sur TikTok, favoriser les discussions USA-Chine
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 06:01

par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping doivent s'entretenir vendredi par téléphone avec l'objectif de parvenir à un accord pour préserver les opérations de l'application TikTok aux Etats-Unis et d'apaiser les tensions entre les deux pays à propos du commerce.

Il s'agit du premier entretien rendu public entre les deux dirigeants depuis trois mois. Des représentants américains ont fait savoir qu'il aurait lieu dans la matinée, heure de la côte Est américaine. La Chine n'a pas confirmé officiellement qu'un échange téléphonique aurait lieu.

Washington et Pékin ont établi plus tôt cette année des discussions à propos d'une possible rencontre entre les deux présidents en marge du Forum de coopération Asie-Pacifique (Apec) prévu fin octobre en Corée du Sud, ont déclaré en juillet des sources à Reuters, sur fond d'une apparente volonté de Donald Trump et Xi Jinping de stabiliser les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Alors que le Congrès américain a adopté l'an dernier une loi ordonnant la fermeture de TikTok si ses opérations aux Etats-Unis n'étaient pas vendues par son propriétaire chinois ByteDance, citant des motifs de sécurité nationale, Donald Trump a accordé dès son retour au pouvoir en janvier dernier un délai supplémentaire à l'application afin de lui trouver un nouveau propriétaire.

Le chef de la Maison blanche, réticent à l'idée de fermer TikTok aux Etats-Unis du fait du grand nombre d'utilisateurs de l'application et du rôle de celle-ci pour la diffusion de messages politiques, a besoin que Pékin donne son feu vert à une offre de rachat américaine.

"J'aime TikTok. Elle a aidé à me faire élire", a déclaré jeudi Donald Trump lors d'une conférence de presse. "TikTok a une valeur considérable. Les Etats-Unis ont cette valeur entre leurs mains, parce qu'ils nous appartient de l'approuver".

Des questions cruciales demeurent à propos de l'accord entre les deux pays annoncé plus tôt cette semaine par des représentants américains, notamment la structure de capital de l'entreprise, l'ampleur du contrôle que Pékin conserverait ou non, et si le Congrès américain approuvera l'opération.

FRONTS MULTIPLES

Selon des sources au fait de la question, une fois acté le transfert des opérations de TikTok aux Etats-Unis, l'application continuera d'utiliser l'algorithme mis au point par ByteDance. Cela préoccupe des élus américains, inquiets que la Chine puissance espionner les Américains ou mener des opérations d'influence via l'application. Pékin dit qu'aucune preuve ne montre que TikTok représente un danger de sécurité nationale.

Le dossier TikTok est mené en parallèle à des négociations plus larges entre les Etats-Unis et la Chine, qui tentent de parvenir à un accord commercial pour éviter d'importants droits de douane mutuels, alors que Donald Trump a entrepris une refonte de la politique commerciale américaine.

Une trêve commerciale a été convenue en mai, puis prolongée à la mi-août de trois mois, mais les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales restent glaciales.

"Nous sommes proches d'un accord", a dit Donald Trump jeudi, semble-t-il en référence aux négociations commerciales. "Nous pourrions décider d'une extension (de la pause) avec la Chine, qui serait basée sur les termes actuels, ce qui est plutôt bien", a-t-il poursuivi.

En marge du commerce persistent des points de friction, notamment à propos de Taïwan et des revendications territoriales de Pékin en mer de Chine du Sud, reléguées au second plan à Washington par les guerres en Ukraine et à Gaza.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington a déclaré que la diplomatie entre les chefs d'Etat "joue un rôle irremplaçable pour fournir des orientations stratégiques pour les relations sino-américaines".

Signe de bonne volonté en amont de l'entretien téléphonique Trump-Xi, la Chine a autorisé cette semaine le départ d'une banquière de Wells Fargo WFC.N qui avait depuis plusieurs mois interdiction de quitter le territoire chinois pour retourner aux Etats-Unis.

(Trevor Hunnicutt, avec la contribution de David Brunnstrom; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

BOEING CO
215,595 USD NYSE +0,46%
WELLS FARGO
83,500 USD NYSE +1,24%
