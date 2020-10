Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Entretien Poutine/Erdogan sur le Haut-Karabakh Reuters • 14/10/2020 à 19:11









MOSCOU/ANKARA, 14 octobre (Reuters) - Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine se sont entretenus mercredi pour évoquer la situation dans la région du Haut-Karabakh où les forces azerbaïdjanaises et les séparatistes pro-arméniens s'affrontent en dépit de l'entrée en vigueur, samedi, d'une trêve. Selon la présidence turque, Recep Tayyip Erdogan a déclaré à son homologue russe qu'Ankara souhaitait une solution permanente pour l'enclave. Vladimir Poutine a quant à lui exprimé sa préoccupation devant les informations rapportant que des mercenaires venus du Moyen-Orient participaient aux combats au côté des forces de Bakou. La Russie a appelé ce mercredi l'Arménie et l'Azerbaïdjan à cesser les combats dans et autour de la région alors que les deux camps belligérants continuent de s'accuser mutuellement de violer le cessez-le-feu. La reprise des combats le 27 septembre dernier dans le Haut-Karabakh, situé en territoire azerbaïdjanais mais majoritairement peuplé d'Arméniens, fait craindre une internationalisation de ce conflit remontant à l'effondrement de l'Union soviétique: la Turquie soutient l'Azerbaïdjan tandis que la Russie est liée à l'Arménie par un accord de défense. (Ece Toksabay à Ankara, Vladimir Soldatkin à Moscou; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

