Entretien Pompeo-Lavrov sur l'Afghanistan, dit le département d'Etat US

WASHINGTON, 14 juillet (Reuters) - Mike Pompeo s'est entretenu lundi de la situation en Afghanistan avec le ministère russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a déclaré le département d'Etat américain, alors que des articles de presse ont fait état le mois dernier de primes russes offertes pour tuer des Américains dans ce pays. Au cours de cette discussion téléphonique, le secrétaire d'Etat américain a aussi soulevé la question de la sécurité des élections, a indiqué le département dans un communiqué, à moins de quatre mois du scrutin présidentiel. L'administration Trump a minimisé les informations de presse selon lesquelles la Russie aurait versé des primes aux insurgés taliban pour tuer des soldats américains en Afghanistan, déclarant que les services américains du renseignement n'avaient pas corroboré l'existence de ces primes. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

