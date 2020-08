Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Entretien entre négociateurs US et chinois sur l'accord commercial Reuters • 25/08/2020 à 03:04









WASHINGTON, 25 août (Reuters) - Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, se sont entretenus lundi par téléphone avec le vice-Premier ministre chinois Liu He, négociateur en chef de Pékin sur le commerce, a indiqué le bureau du représentant américain au Commerce (USTR). Dans un communiqué, l'USTR indique que les deux camps constatent des progrès sur les questions commerciales et sont engagés à faire un succès de l'accord commercial de "phase un" conclu en janvier dernier. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

