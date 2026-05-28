Entrepreneur Invest dévoile FCPR Entrepreneurs & Rendement Horizon

(Zonebourse.com) - Entrepreneur Invest, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME et ETI et acteur du capital-investissement en France, annonce le lancement de son nouveau fonds perpétuel obligataire, le FCPR Entrepreneurs & Rendement Horizon.

Ce véhicule d'investissement s'inscrit dans la continuité des 12 millésimes de la gamme obligataire Entrepreneurs & Rendement.

Jusqu'ici structurée autour de fonds millésimés, la gamme Entrepreneurs & Rendement s'enrichit ainsi d'un véhicule à durée indéterminée sans contrainte de liquidation prédéfinie, conçu pour inscrire l'investissement dans un horizon plus souple et permettre une gestion progressive du portefeuille.

Ce format permettra à la gestion de s'adapter aux besoins de financement des participations avec la combinaison d'obligations de maturités variées. Cela permettra également une optimisation progressive de la diversification du portefeuille, et une gestion dynamique de la trésorerie. Ce nouveau FCPR affiche ainsi un objectif de performance revu à la hausse par rapport aux versions millésimées plus contraintes.

Entrepreneur Invest rend ce fonds accessible aux investisseurs particuliers. Les souscriptions sont ouvertes selon un calendrier de valorisation bimensuelle, avec un ticket d'entrée à partir de 5 000 euros. Les premières possibilités de rachat interviendront à compter du 31 décembre 2028, selon des modalités définies dans le règlement du fonds. Sous réserve des conditions réglementaires et de la situation individuelle des investisseurs, le fonds peut permettre de bénéficier d'une fiscalité allégée après une durée de détention minimale de cinq ans.

Le FCPR Entrepreneurs & Rendement Horizon bénéficie de l'agrément ELTIF et est classé SRI 3/7. Entrepreneur Invest s'appuie, dans le déploiement de sa stratégie obligataire, sur une approche structurée de gestion du risque, pouvant inclure la négociation de garanties ainsi que, selon les opérations, des mécanismes de garantie partielle avec le Fonds Européen d'Investissement ou Bpifrance.

Le fonds investira essentiellement en obligations convertibles et en OBSA (obligation à bons de souscription d'actions). Il ciblera prioritairement des sociétés matures et rentables, présentant une récurrence de chiffre d'affaires, et a vocation à investir entre 70 et 90% des souscriptions dans les PME et ETI françaises.

"Depuis 2011, nous avons financé 210 sociétés pour un montant de plus de 600 MEUR en obligations. Ce nouveau fonds s'inscrit dans la continuité de ces succès et de notre soutien renouvelé aux entreprises qui font vivre l'économie française. Notre accompagnement prend encore plus tout son sens dans le contexte actuel", a commenté Bertrand Folliet, président-fondateur d'Entrepreneur Invest.

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