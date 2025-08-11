 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 734,39
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Entreparticuliers.com: placement privé d'obligations
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 09:12

(Zonebourse.com) - Entreparticuliers.com fait part de la réalisation d'un placement privé auprès d'investisseurs d'obligations, au prix unitaire de 100.000 euros, représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal de deux millions d'euros.

Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 20 obligations, représentant un montant net reçu d'environ 1,94 million d'euros. La société pourrait procéder à de nouvelles émissions similaires à l'avenir dans le cadre d'opérations de financement.

Par ailleurs, il sera proposé lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée le 3 septembre, un changement de dénomination sociale de la société afin de la rendre en meilleure adéquation avec sa récente orientation stratégique.

Historiquement actif dans la recherche de biens immobiliers sur internet, Entreparticuliers.com a initié cette année une mutation vers la finance décentralisée, la tokenisation des RWA et une réserve stratégique d'Éthers.

Valeurs associées

ENTREPARTICULIERS.COM
5,3200 EUR Euronext Paris +7,04%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank