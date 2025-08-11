Entreparticuliers.com: placement privé d'obligations
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 09:12
Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 20 obligations, représentant un montant net reçu d'environ 1,94 million d'euros. La société pourrait procéder à de nouvelles émissions similaires à l'avenir dans le cadre d'opérations de financement.
Par ailleurs, il sera proposé lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée le 3 septembre, un changement de dénomination sociale de la société afin de la rendre en meilleure adéquation avec sa récente orientation stratégique.
Historiquement actif dans la recherche de biens immobiliers sur internet, Entreparticuliers.com a initié cette année une mutation vers la finance décentralisée, la tokenisation des RWA et une réserve stratégique d'Éthers.
Valeurs associées
|5,3200 EUR
|Euronext Paris
|+7,04%
