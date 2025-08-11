Entreparticuliers.com: placement privé d'obligations information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 09:12









(Zonebourse.com) - Entreparticuliers.com fait part de la réalisation d'un placement privé auprès d'investisseurs d'obligations, au prix unitaire de 100.000 euros, représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal de deux millions d'euros.



Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 20 obligations, représentant un montant net reçu d'environ 1,94 million d'euros. La société pourrait procéder à de nouvelles émissions similaires à l'avenir dans le cadre d'opérations de financement.



Par ailleurs, il sera proposé lors d'une assemblée générale extraordinaire convoquée le 3 septembre, un changement de dénomination sociale de la société afin de la rendre en meilleure adéquation avec sa récente orientation stratégique.



Historiquement actif dans la recherche de biens immobiliers sur internet, Entreparticuliers.com a initié cette année une mutation vers la finance décentralisée, la tokenisation des RWA et une réserve stratégique d'Éthers.





