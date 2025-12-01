HSBC s'associe à Mistral AI pour le déploiement de l'IA générative

Le logo HSBC sur une agence bancaire dans le quartier financier à New York

HSBC a annoncé lundi la signature d'un accord pluriannuel avec la start-up française Mistral AI afin d'intégrer des outils d'intelligence artificielle (IA) générative dans la banque, afin d'accélérer l'automatisation, d'augmenter la productivité et d'améliorer les services aux clients.

Dans le cadre de cet accord, HSBC déploiera les modèles commerciaux de Mistral et les futures mises à jour sur une base auto-hébergée, en combinant ses compétences technologiques internes avec la construction de modèles par la start-up française.

Les deux entreprises collaboreront à l'élaboration de solutions d'IA pour des tâches allant de l'analyse financière à la traduction multilingue, en passant par l'évaluation des risques et la communication personnalisée avec les clients.

La banque cotée à Londres a déclaré que ces outils pourraient réduire le temps que les employés consacrent aux tâches routinières. Les équipes chargées du crédit et du financement seront par exemple en mesure d'analyser beaucoup plus rapidement les transactions complexes et lourdes en termes de documents.

HSBC, qui gère déjà des centaines de cas d'utilisation de l'IA à l'échelle mondiale dans les domaines de la détection des fraudes, du suivi des transactions, de la conformité et du service à la clientèle, s'attend à ce que le partenariat accélère les cycles d'innovation, en aidant à lancer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités alimentées par IA.

Cette initiative intervient alors que les banques se lancent dans une course à l'intégration de l'IA générative malgré les préoccupations persistantes en matière de confidentialité des données.

HSBC a déclaré qu'elle déploierait les outils de Mistral dans le cadre de sa gouvernance existante en matière d'IA responsable, afin de préserver la transparence et la protection des données.

(Rédigé par Rishav Chatterjee à Bangalore ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)