Entrée en négociations exclusives d’Omnes avec l’IDI

Omnes et l’IDI annoncent l’entrée en négociations exclusives en vue d’une prise de participation minoritaire de l’IDI au capital d’Omnes.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de l’IDI de renforcer son offre avec de la gestion pour compte de tiers.

Les associés d’Omnes et l’IDI sont très désireux de travailler ensemble afin d’arrêter les termes définitifs de ce projet ambitieux dans les 6 prochaines semaines, au bénéfice de leurs investisseurs, de leurs actionnaires et de leurs équipes.





A propos de l'IDI

L’IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l’accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes.

L’IDI propose aux entrepreneurs du temps, des moyens et une équipe d’investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance.

L’engagement et la pérennité des équipes de l’IDI ainsi que la qualité de nos investissements ont permis à nos actionnaires de bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,48 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA