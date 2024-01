Entrée en négociation exclusive en vue d’une prise de participation majoritaire dans la société ELVIDEA SAS, société filiale d’Advize Group

Smart Good Things Holding (MLSGT) annonce que sa filiale, Smart Good Retraite, est entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de 70% du capital de la société ELVIDEA SAS (https://elvidea.fr), expert de l’épargne digitale, courtier en assurance et conseiller en investissements financiers, membre de la CNCEF et immatriculée auprès de l’Orias.



Dans ce cadre, ELVIDEA SAS, continuera de bénéficier de la technologie et des services développés par Advize Group qui propose un panel d’interfaces et d’API aux institutions financières et distributeurs de solutions d’épargne, ainsi qu’une plateforme digitale clé en main à destination des conseillers en investissements financiers (CIF) et courtiers en assurance.



« Cette prise de contrôle permettrait pour Smart Good Retraite de proposer des solutions individuelles de type PER, Assurance vie, aux épargnants via notre système unique de capitalisation longue durée, par la consommation. C’est un enjeu majeur que de permettre à l’ensemble de la population de compléter sa retraite par répartition sans effort et grâce à leurs achats du quotidien. Je tiens ici à remercier les fondateurs et dirigeants d’ELVIDEA SAS et d’Advize Group d’avoir compris l’enjeu social et sociétal de notre projet et d’y adhérer pleinement », affirme Serge Bueno, Président de Smart Good Things.