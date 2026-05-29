Entre les actions en hausse et les marchés obligataires qui chauffent, le bitcoin joue la carte des taux

CoinShares

Les marchés d'actions restent portés par la dynamique de l'intelligence artificielle. Mais les marchés obligataires envoient un signal différent, selon le département Recherche de CoinShares.

L'attention se porte de plus en plus sur les tensions géopolitiques liées au blocus prolongé du détroit d'Ormuz. Plus cette perturbation dure, plus les pressions inflationnistes risquent de s'intensifier sous l'effet de la hausse des prix du pétrole et des pénuries de matières premières stratégiques, dont l'hélium. En conséquence, les anticipations de marché évoluent : la probabilité de baisses de taux s'efface au profit de celle de nouvelles hausses.¹

Dans ce contexte, un indicateur technique mérite attention : la corrélation sur 30 jours entre le S&P 500 et le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans est tombée à des niveaux extrêmement bas.¹ Historiquement, de telles divergences entre actions et taux ne perdurent pas. Les actifs risqués, et notamment le bitcoin, commencent à intégrer la thèse selon laquelle les marchés de taux pourraient finalement s'avérer fondés dans leurs anticipations.

Retour à un marché plus animé

Du côté du bitcoin, le rallye du début du mois de mai a été principalement alimenté par de solides entrées sur les ETP et par les achats soutenus des Digital Asset Treasuries, tandis que l'activité sur les marchés dérivés restait relativement contenue.¹ Ces derniers jours, les flux sur les ETP se sont retournés à la baisse, tandis que les taux de financement sur les contrats à terme perpétuels ont affiché une hausse significative. Ce signal suggère que l'activité de marché reprend après plusieurs mois de conditions calmes.

Actions et obligations divergent. Le bitcoin, lui, semble parier que les marchés de taux auront finalement raison.

Source

¹ CoinShares Research, 29 May 2026

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.