Entrata, soutenue par Silver Lake, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société Entrata, spécialisée dans les logiciels de gestion immobilière et soutenue par Silver Lake, a déposé jeudi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.