Enterprise déclare que le système d'oléoducs Seaway reprend ses opérations complètes après une fuite
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails sur le processus de redémarrage au paragraphe 3, les prix au paragraphe 4, le contexte aux paragraphes 5 et 6)

Enterprise Products Partners

EPD.N a déclaré vendredi que le système d'oléoducs Seaway avait repris ses activités après une fuite survenue au terminal pétrolier de la société dans le sud-est de Houston en début de semaine.

Une partie de l'oléoduc Seaway est tombée en panne dans la nuit de mardi à mercredi, affectant les flux de pétrole brut sur l'oléoduc, qui va de Cushing, Oklahoma, à la région de Freeport, Texas, et se connecte au terminal Enterprise Crude Houston (ECHO). Le processus de redémarrage s'est déroulé par étapes et l'oléoduc a commencé à transporter des volumes tard jeudi, a indiqué la société, refusant de fournir des détails sur le nombre de barils touchés par la fuite.

Le prix du brut West Texas Intermediate au terminal de Houston Est, appelé MEH, s'est négocié avec une prime de 1,25 $ par rapport au WTI à Cushing jeudi, soit environ 45 cents de plus que lundi, avant que la fuite ne se produise. Le terminal ECHO est un point de livraison physique pour le pétrole brut Midland à Houston et fournit un stockage de pétrole brut aux clients ayant accès aux principales raffineries le long de la côte du Golfe du Texas. L'installation est reliée à des terminaux maritimes qui approvisionnent à leur tour d'autres raffineries nationales et internationales.

L'oléoduc de la voie maritime est une coentreprise à parts égales entre Enterprise, qui exploite la ligne, et la société canadienne Enbridge ENB.TO .

