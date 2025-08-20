Entergy reçoit l'approbation réglementaire pour des investissements destinés à soutenir le centre de données de Meta en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'unité d'Entergy ETR.N en Louisiane a reçu l'approbation de la Louisiana Public Service Commission pour aller de l'avant avec les investissements d'infrastructure liés au nouveau centre de données de Meta à Richland Parish, a déclaré la société de services publics mercredi.
L'approbation permettrait à l'unité de construire trois nouvelles installations de production de turbines à combustion à cycle combiné, dont deux situées dans la paroisse de Richland et qui devraient être mises en service en 2028.
La troisième installation sera construite sur le site existant d'Entergy Louisiana à Waterford, dans la paroisse de St. Charles, et devrait entrer en service à la fin de l'année 2029.
La société a ajouté qu'elle construirait également plusieurs nouvelles installations de transmission pour le centre de données de Meta dans ses zones d'exploitation.
