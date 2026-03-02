 Aller au contenu principal
Entergy déclare que le courant est en grande partie rétabli dans une sous-station en Louisiane
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 23:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails d'Entergy)

Entergy ETR.N a déclaré lundi que le courant avait été largement rétabli pour les clients de Lake Charles, en Louisiane, après que les médias locaux aient signalé un incendie dans sa sous-station.

Entergy a déclaré que la grande majorité des quelque 4 500 clients qui ont perdu le service ont été rétablis.

La société a indiqué qu'elle communiquerait davantage d'informations une fois que la cause première de l'incendie aura été déterminée.

Selon les médias locaux, de la fumée était visible dans les quartiers sud de la ville après que l'incendie a éclaté dans une sous-station située près de Big Lake Road.

