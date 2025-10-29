Entergy affiche un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions grâce à une hausse de la demande d'électricité

La société américaine d'électricité Entergy ETR.N a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre mercredi, aidée par des ventes au détail plus élevées et une forte demande d'électricité.

Les actions d'Entergy ont augmenté de plus de 25 % depuis le début de l'année, alors que l'indice S&P utilities plus large

.SPLRCU a progressé de 13,6 %.

La consommation d'électricité devrait atteindre des niveaux record en 2025 et 2026, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, en raison de l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données sur l'IA et les crypto-monnaies, ainsi que de l'utilisation accrue dans les foyers et les entreprises pour le chauffage et le transport.

La chaleur extrême pendant les mois d'été a également incité les consommateurs à utiliser davantage les climatiseurs et les réfrigérateurs, ce qui a stimulé les bénéfices des entreprises de services publics telles qu'Entergy.

Entergy, dont le siège est à la Nouvelle-Orléans et qui fournit de l'électricité à près de 3 millions de clients dans l'Arkansas, la Louisiane, le Mississippi et le Texas, a déclaré que ses ventes au détail corrigées des conditions météorologiques avaient augmenté de 4,4 %, grâce à la hausse de l'utilisation des catégories résidentielles et industrielles.

Entergy a obtenu l'autorisation du Texas en septembre de construire deux centrales au gaz naturel pour répondre à la demande croissante d'électricité. Son unité de Louisiane a reçu le feu vert en août pour l'infrastructure liée au nouveau centre de données de Meta META.O dans le Richland Parish.

Pour le trimestre considéré, les ventes au détail d'Entergy ont atteint 37 124 gigawattheures, soit une croissance de près de 4 % par rapport à l'année précédente.

Ses ventes industrielles ont augmenté de 7,3 % par rapport aux 15 150 GWh de l'année précédente.

La société a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2025 à une fourchette de 3,85 à 3,95 dollars par action, contre une fourchette de 3,75 à 3,95 dollars par action auparavant. Les analystes estimaient un bénéfice de 3,91 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Entergy a affiché un bénéfice ajusté de 1,53 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,45 dollars, selon les données compilées par LSEG.