Entech sur une bonne dynamique au premier semestre

(AOF) - La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables a dévoilé une perte nette de 822 000 d'euros au premier semestre contre -2,97 millions un an plus tôt. L'Ebitda s'affiche à 409 000 euros contre -1,29 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 44% à 25,2 millions d'euros sur la période. Entech Construction présente une croissance de son activité de 40% à 19,2 millions d'euros. La marge brute ressort à 8,2 millions d'euros sur la période contre 5,03 millions.

Entech s'est fixée de nouvelles ambitions à l'occasion de son Capital Markets Days du 21 novembre 2024. Le groupe vise, à horizon 2025, un chiffre d'affaires supérieur à 80 millions d'euros, associé à une progression de la rentabilité. A horizon 2026, il table sur un chiffre d'affaires supérieur à 130 millions d'euros, associé à une marge d'Ebitda de 8 à 10% et à horizon 2029, un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros, associé à une marge d'Ebitda de 20 à 25%.

"Cette nouvelle feuille de route intégrera la contribution attendue du partenariat avec Eiffage, la poursuite de la montée en puissance de l'activité Entech Solutions et le déploiement progressif d'Entech Energy et Services, qui devrait contribuer fortement à la rentabilité", précise le groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS