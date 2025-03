Entech : signature d’un contrat de plus de 10 millions d'euros

(AOF) - Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a annoncé la signature d'un contrat de plus de 10 millions d'euros pour le compte d'un acteur spécialisé dans le développement, la construction et l'exploitation de projets photovoltaïques. Entech a été choisi pour la construction de 4 centrales agrivoltaïques totalisant une puissance installée de 13 MWc dans le sud de la France. La mise en oeuvre de ces projets débutera à l'été 2025 pour une mise en service à l'été 2026.

Elle sera pilotée par Entech Construction, l'activité d'Entech qui regroupe la conception, le développement et l'installation de centrales photovoltaïques au sol et de centrales de stockage.

Dans le cadre de ce contrat, Entech fournira des solutions clés en main, allant du dimensionnement des projets à leur raccordement au réseau, en passant par la construction des ouvrages et l'intégration des équipements du client.

Parmi ces 4 projets, 3 seront raccordés au réseau haute tension, et 1 projet sera raccordé au réseau de distribution de basse tension.

