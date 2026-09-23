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Entech : Résultats du 1er semestre 2026.
information fournie par Boursorama CP 23/09/2026 à 17:50
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Communiqué de presse ENTECH

Résultats du 1er semestre 2026
Forte accélération de la croissance et de la rentabilité conforme au plan de marche

• Chiffre d’affaires semestriel consolidé de 71,8 M€, multiplié par 2,6 fois
• Forte progression de l’EBITDA à 5,0 M€, soit 7,0% du chiffre d’affaires, contre 0,1 M€ au 1er semestre 2025 et 4,4 M€ pour l’ensemble de l’exercice 2025
• Résultat net part du groupe de 1,6 M€, contre une perte de 0,1 M€ au 1er semestre 2025
• Confirmation des objectifs 2026 (130 M€ de CA et 8 à 10% de marge d’Ebitda) sécurisés par un backlog de 116 M€ au 30/06/2026

Valeurs associées

ENTECH
10,340 EUR Euronext Paris +1,57%

1 commentaire

  • 18:03

    tres bon
    tres bien
    a demain

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