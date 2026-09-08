Entech : croissance de 161% du chiffre d'affaires au 1er semestre

Le chiffre d'affaires consolidé 1er semestre 2026 d'Entech s'élève à 71,8 millions d'euros, à comparer à 27,4 MEUR au 1er semestre 2025, soit une multiplication par 2,6 de l'activité sur une base strictement comparable (deux périodes de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin). Il est en hausse sur un an de 161,7%. Cette progression traduit la conversion du carnet de commandes record constitué en 2025 (plus de 200 MEUR de prises de commandes) en chiffre d'affaires à l'avancement, conformément à la trajectoire annoncée.

Le chiffre d'affaires consolidé intègre la quote-part de chiffre d'affaires de la coentreprise créée avec Eiffage Energie Systèmes, soit 12,7 MEUR sur le semestre, ainsi que l'élimination de 1,1 MEUR de flux intra-groupe.

L'activité du semestre est fortement orientée vers les centrales de stockage raccordées au réseau, qui représentent 34,3 MEUR de chiffre d'affaires consolidé, soit 48% de l'activité totale du groupe, aux côtés des centrales photovoltaïques au sol (28,2 MEUR, 39% de l'activité).

Sur ce 1er semestre, le développeur des solutions de production solaire, de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents a enregistré 45,8 MEUR de prises de commandes, avec notamment la signature de nouveaux contrats de stockage par batterie. Le semestre a également été marqué par le démarrage de deux projets à l'international, tous deux menés en consortium, qui constituent les plus importants projets de stockage jamais engagés par le groupe et confirment la capacité d'Entech à adresser des projets de très grande échelle sur son territoire et aussi à l'international, notamment dans le stockage.

Confirmation des objectifs 2026 et de la feuille de route 2029

Le backlog consolidé au 30 juin 2026 s'établit à 116 MEUR. Ce niveau de carnet de commandes, associé au chiffre d'affaires déjà réalisé sur le semestre, sécurise l'objectif de 130 MEUR de chiffre d'affaires fixé pour l'exercice 2026.

Avec 71,8 MEUR de chiffre d'affaires réalisés au 30 juin 2026, soit plus de 55% de l'objectif annuel, et un carnet de commandes solide, Entech confirme donc son objectif 2026 de chiffre d'affaires associé à une marge d'Ebitda comprise entre 8 et 10% du chiffre d'affaires.

Le groupe confirme également sa feuille de route stratégique à horizon 2029, correspondant à un chiffre d'affaires supérieur à 300 MEUR associé à une marge d'Ebitda de 20 à 25%, incluant la détention en propre d'un parc de plus de 350 MW d'actifs en exploitation ou en construction.