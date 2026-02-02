Entech choisi par TotalEnergies pour un projet en Guadeloupe
Dans le cadre de ce contrat, Entech assurera la fourniture des batteries, des systèmes de conversion d'énergie ainsi que 2 points de livraison. Il prendra aussi en charge l'ensemble du génie électrique, ainsi que la mise en service complète des installations.
Par sa nature hybride, ce projet contribuera directement à la stabilité du réseau électrique de l'île et permettra une meilleure intégration des énergies renouvelables en assurant une production d'électricité plus étroitement corrélée à la demande.
"En Guadeloupe, TotalEnergies exploite plusieurs centrales solaires et fermes éoliennes. Ce projet est une occasion pour nos deux groupes de poursuivre leur coopération au-delà du territoire métropolitain", commente Christopher Franquet, PDG et fondateur d'Entech.
Valeurs associées
|9,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
