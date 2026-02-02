 Aller au contenu principal
Entech choisi par TotalEnergies pour un projet en Guadeloupe
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 08:17

Entech annonce un contrat d''environ 5 millions d'euros avec TotalEnergies pour la construction en Guadeloupe d'un système de stockage de 8 MW/8 MWh raccordé à un parc éolien composé de 10 éoliennes, projet dont la mise en service est prévue au 1er semestre 2027.

Dans le cadre de ce contrat, Entech assurera la fourniture des batteries, des systèmes de conversion d'énergie ainsi que 2 points de livraison. Il prendra aussi en charge l'ensemble du génie électrique, ainsi que la mise en service complète des installations.

Par sa nature hybride, ce projet contribuera directement à la stabilité du réseau électrique de l'île et permettra une meilleure intégration des énergies renouvelables en assurant une production d'électricité plus étroitement corrélée à la demande.

"En Guadeloupe, TotalEnergies exploite plusieurs centrales solaires et fermes éoliennes. Ce projet est une occasion pour nos deux groupes de poursuivre leur coopération au-delà du territoire métropolitain", commente Christopher Franquet, PDG et fondateur d'Entech.

