Communiqué de presse ENTECH



Chiffre d’affaires annuel consolidé 2025 : 76 M€.

Niveau record d’entrées en commande supérieur à 200 M€.



• 2025 : un niveau record d’entrées en commande (>200 M€) qui sécurise les objectifs 2026 (130 M€ de CA / 8-10% de marge d’Ebitda) dans le cadre de la feuille de route 2029

• Forte dynamique de croissance d’Entech Construction



Le chiffre d’affaires consolidé 2025 s’élève à 76 M€, soit une progression de 62% (prorata temporis) comparé au chiffre d’affaires de l’exercice 2024 (exercice exceptionnel de 9 mois). Dans un contexte de marché attentiste compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire (modification de certains tarifs et report de la publication de la PPE3), ce niveau d’activité record témoigne à nouveau de la pertinence du positionnement d’Entech pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. La dynamique engagée en 2025 permet à la société de confirmer avec confiance la hausse prévue de la rentabilité en 2025 et les objectifs fixés pour 2026.