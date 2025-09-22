 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 819,79
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Entech acquiert 41 projets de centrales photovoltaïques auprès de TotalEnergies
information fournie par AOF 22/09/2025 à 10:34

(AOF) - Entech, société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la mise en œuvre d’un accord avec TotalEnergies portant sur l’acquisition d’un portefeuille de 41 projets de centrales photovoltaïques au sol d’une puissance totale d’environ 159 MWc. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la levée de fonds par émissions d’obligations convertibles d’un montant de 15 millions d'euros réalisée en juin 2025.

Cette opération fait suite à l'acquisition en juillet 2025 d'un premier portefeuille de projets d'une puissance totale d'environ 100 MWc auprès d'un autre acteur de renommée mondiale du secteur de l'énergie.

Il s'agit de 41 projets acquis par Entech Energy & Services qui sont situés en France Métropolitaine et répartis sur 30 départements avec des niveaux de maturité différents et des mises en service qui s'étaleront sur la période 2026-2029.

9 projets représentent une capacité totale de 31 MWc et ont obtenu un permis de construire.

21 projets représentant une capacité totale de 76 MWc ont fait l'objet d'une demande de permis de construire qui est en cours d'instruction.

11 projets, d'une capacité totale de 52 MWc, s'appuient déjà sur un foncier sécurisé et sont prêts à entrer en phase d'instruction, l'ensemble des études ayant été finalisées.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ENTECH
8,9500 EUR Euronext Paris +2,29%
TOTALENERGIES
51,7800 EUR Euronext Paris +0,41%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cédric Jubillar à l'ouverture de son procès le 22 septembre 2025 à Albi dans le sud-ouest de la France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme, disparue depuis 2020
    information fournie par AFP 22.09.2025 11:26 

    Barbe et crâne rasés, Cédric est apparu lundi matin devant une cohue de journalistes, au premier jour de son procès à Albi pour le meurtre de son épouse Delphine, lors d'une audience de quatre semaines qui doit faire la lumière sur l'énigme de la disparition de ... Lire la suite

  • Fin mai 1994, le corps de Nadège Desnoix, 17 ans, avait été découvert lacéré de coups de couteau sur le côté d'un chemin menant au lycée de Château-Thierry où elle était élève de première ( AFP / FRANCK FIFE )
    Au premier jour de son procès, l'accusé du meurtre d'une lycéenne en 1994 se dit innocent
    information fournie par AFP 22.09.2025 11:20 

    Un quinquagénaire accusé d'avoir tué il y a plus de trente ans une lycéenne, Nadège Desnoix, a clamé son innocence lundi à l'ouverture du procès devant la cour d'assises de l'Aisne, bien que son ADN l'incrimine. "Je reconnais avoir été sur les lieux mais je ne ... Lire la suite

  • EQUASENS : Attendre un test du support
    EQUASENS : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • X-FAB : Sous les résistances, une consolidation est probable
    X-FAB : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:11 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank