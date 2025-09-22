Entech acquiert 41 projets de centrales photovoltaïques auprès de TotalEnergies

(AOF) - Entech, société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la mise en œuvre d’un accord avec TotalEnergies portant sur l’acquisition d’un portefeuille de 41 projets de centrales photovoltaïques au sol d’une puissance totale d’environ 159 MWc. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la levée de fonds par émissions d’obligations convertibles d’un montant de 15 millions d'euros réalisée en juin 2025.

Cette opération fait suite à l'acquisition en juillet 2025 d'un premier portefeuille de projets d'une puissance totale d'environ 100 MWc auprès d'un autre acteur de renommée mondiale du secteur de l'énergie.

Il s'agit de 41 projets acquis par Entech Energy & Services qui sont situés en France Métropolitaine et répartis sur 30 départements avec des niveaux de maturité différents et des mises en service qui s'étaleront sur la période 2026-2029.

9 projets représentent une capacité totale de 31 MWc et ont obtenu un permis de construire.

21 projets représentant une capacité totale de 76 MWc ont fait l'objet d'une demande de permis de construire qui est en cours d'instruction.

11 projets, d'une capacité totale de 52 MWc, s'appuient déjà sur un foncier sécurisé et sont prêts à entrer en phase d'instruction, l'ensemble des études ayant été finalisées.