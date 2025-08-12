 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Entain relève son objectif annuel de revenus nets en ligne
12/08/2025

(AOF) - Au premier semestre, Entain a dégagé une perte après impôts de 116,9 millions de livres sterling, contre une perte de 5,6 millions de livres sterling un an plus tôt. La société explique cette différence, en partie par une provision de 50 millions de livres sterling liée à des procédures en Australie. Parallèlement, les revenus ont progressé de 3%, à 2,595 milliards de livres sterling, pour un Ebitda sous-jacent en croissance de 11%, à 583,4 millions de livres sterling.

Le groupe spécialisé dans les paris sur internet a estimé que le second semestre avait bien débuté. Partant, Entain a révisé à la hausse l'un de ses objectifs financiers annuels. Il vise désormais une croissance d'environ 7% du revenu net en ligne pour l'exercice 2025 contre une estimation précédente de 4-6%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

