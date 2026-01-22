ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'EXPÉRIENCE-Les nominations aux Oscars : des records, des exclus et des premières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nominations aux Oscars de jeudi ont permis d'établir de nouveaux records, d'enregistrer des échecs retentissants et de réaliser de nouvelles percées, notamment en ce qui concerne les interprétations non anglophones, les femmes réalisatrices et une nouvelle catégorie de casting.

"SINNERS" ÉTABLIT UN RECORD

Avec 16 nominations, "Sinners" a établi le record du plus grand nombre de nominations pour un film. Le précédent record de 14 nominations était partagé par "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) et "La La Land" (2016).

QUELQUES PERCÉES NOTABLES...

Le drame de la course automobile "F1" a obtenu une surprenante nomination dans la catégorie du meilleur film. Kate Hudson a été nommée meilleure actrice pour son rôle dans "Song Sung Blue", sa première nomination aux Oscars depuis "Almost Famous" en 2001. L'acteur de renom Delroy Lindo a obtenu l'une des 16 nominations pour "Sinners" dans la catégorie du meilleur second rôle, sa première nomination aux Oscars.

...ET QUELQUES EXCLUSIONS APPARENTES Ariana Grande et Cynthia Erivo et leur film "Wicked: For Good" n'ont pas obtenu de nominations. Paul Mescal a manqué une nomination pour son rôle secondaire dans "Hamnet". L'acteur Jesse Plemons pour "Bugonia" et Jennifer Lawrence pour "Die My Love" ont également été écartés. Miley Cyrus a été snobée pour sa chanson dans "Avatar: Fire and Ash".

Parmi les autres films ignorés figurent "Is This Thing On?", "Jay Kelly" et "Springsteen: Deliver Me from Nowhere". Le film "No Other Choice" de Park Chan-wook n'a pas été retenu dans la catégorie des longs métrages internationaux.

UN RECORD POUR LES PERFORMANCES DANS UNE LANGUE AUTRE QUE L'ANGLAIS

Un nombre record de quatre performances non anglophones ont été nominées. Il s'agit d'Inga Ibsdotter Lilleaas, Wagner Moura, Renate Reinsve et Stellan Skarsgård. Le précédent record de trois nominations avait été établi en 1976. "The Secret Agent" et "Sentimental Value" sont les 12e et 13e films non anglophones à être nommés à la fois pour un long métrage international et pour le meilleur film la même année. "Parasite", sorti en 2019, est le seul film à avoir remporté les deux.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR LES RÉALISATRICES

La nomination de Chloé Zhao pour "Hamnet" est la 11e nomination d'une femme pour la réalisation dans l'histoire des Oscars, vieille de 98 ans. Zhao est la troisième femme à obtenir plusieurs nominations dans la catégorie réalisation, aux côtés des lauréates précédentes Kathryn Bigelow et Jane Campion.

UN NOUVEAU PRIX

Le prix du casting est la première nouvelle catégorie de prix créée depuis le meilleur film d'animation en 2001. Ce prix reconnaît officiellement la contribution des directeurs de casting à la vision d'un film et à son succès global.