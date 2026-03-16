ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'EXPÉRIENCE-Les grands moments des Oscars

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(Mises à jour avec des points clés supplémentaires) par Jenna Zucker

Voici ce qu'il faut retenir de la cérémonie des Oscars de dimanche soir, la célébration annuelle par Hollywood des meilleures performances dans le monde du cinéma.

LES PETITES PHRASES DE FIN DE SOIRÉE

Conan O'Brien n'a pas l'habitude d'être aussi ouvertement politique que d'autres animateurs. Mais cette année, dans son monologue d'ouverture, il a prévenu que ce serait différent cette année. À ceux qui n'en étaient pas satisfaits, il a dit qu'ils pourraient assister à un spectacle alternatif animé par Kid Rock, un chanteur américain qui, lors du Super Bowl en février, a organisé un spectacle de mi-temps concurrent de celui de Bad Bunny.

"Le directeur général de Netflix, Ted Sarandos, est ici et c'est passionnant: C'est la première fois qu'il se rend dans un théâtre. «C'est de cela qu'ils parlent? Pourquoi s'amusent-ils ensemble? Ils devraient être seuls à la maison!» O'Brien a plaisanté sur la plateforme de streaming domestique dans son monologue d'ouverture.

L'animateur de télévision Jimmy Kimmel, qui a déjà présenté les Oscars, a salué le courage des réalisateurs de documentaires, soulignant que dans certains pays, on ne croit pas à la liberté d'expression. Il a précisé qu'il n'avait pas le droit de dire lesquels, puis a plaisanté en disant: "Laissons cela à la Corée du Nord et à CBS."

Il s'est ensuite moquédu président américain Donald Trump en déclarant: "Oh, il va être furieux que sa femme n'ait pas été nominée pour cela." Le documentaire de la première dame Melania Trump n'est sorti qu'en 2026 et n'a donc pas été retenu pour les prix.

SUPRÊMEMENT EXCLU

le film "Marty Supreme" n'a remporté aucun prix, et Timothée Chalamet a perdu le prix du meilleur acteur au profit de Michael B. Jordan. La défaite de Timothée Chalamet fait suite à ses commentaires négatifs sur le ballet et l'opéra, qui ont suscité une controverse en ligne et conduit à une plaisanterie d'O'Brien: "La sécurité est extrêmement serrée ce soir. On m'a dit que la communauté de l'opéra et du ballet craignait des attaques"

Alors que de nombreuses personnes ont été offensées par le commentaire de Chalamet lors d'une interview en février, la chanteuse d'opéra Ana Maria Martinez a déclaré dimanche qu'elle était reconnaissante à l'acteur d'avoir mis en lumière son métier.

"En disant ce qu'il a dit, il a fait entrer l'opéra et le ballet dans le jargon de la culture pop, dans la conversation de tous les jours. Et j'insiste sur le fait que l'opéra et le ballet sont très forts", a déclaré Martinez à Reuters. "Ce n'était peut-être pas intentionnel, mais il nous a beaucoup apporté."

LA RÉSISTANCE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

le film "Mr. Nobody Against Putin", qui raconte l'histoire d'un jeune instituteur russe opposant une résistance discrète à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, a remporté l'Oscar du meilleur long métrage documentaire . Le réalisateur David Borenstein a déclaré dans son discours de remerciement que le film traitait de la manière dont on peut perdre son pays par de petits actes de complicité.

"Lorsque nous sommes complices, lorsqu'un gouvernement assassine des gens dans les rues de nos grandes villes, lorsque nous ne disons rien, lorsque des oligarques s'emparent des médias et contrôlent la manière dont nous les produisons", a-t-il déclaré. Ces commentaires font suite à l'assassinat de deux Américains à Minneapolis par des agents de l'immigration.

EN MEMOIRE

La perte de tant de noms emblématiques à Hollywood cette année a donné lieu à l'un des plus longs segments de l'émission. Le réalisateur Rob Reiner a été honoré par l'acteur Billy Crystal après que Reiner et sa femme Michele ont été retrouvés morts dans leur maison du quartier chic de Brentwood à Los Angeles le 14 décembre 2025. Le fils cadet de Reiner, Nick Reiner, est accusé de leurs meurtres; il a plaidé non coupable.

Barbra Streisand, qui a joué aux côtés de Robert Redford dans "The Way We Were", l'a qualifié d'"acteur brillant et subtil" et de "cow-boy intellectuel". Elle a terminé son discours en chantant quelques lignes de la chanson-titre du film.

PREMIÈRE NOUVELLE CATÉGORIE DEPUIS DES DÉCENNIES

Le prix du casting est la première nouvelle catégorie de prix créée depuis le meilleur film d'animation en 2001.

Il reconnaît officiellement la contribution des directeurs de casting à la vision d'un film et à son succès global. Cassandra Kulukundis a reçu le prix pour "One Battle After Another".

PLUS DE PREMIÈRES

Autumn Durald Arkapaw est devenue la première femme et le premier directeur de la photographie noir à remporter le prix de la cinématographie, "Golden" a donné au genre KPop sa première victoire dans la catégorie de la meilleure chanson originale et "Sentimental Value" est devenu le premier film norvégien à remporter le prix du meilleur long métrage international.

DEUX FILMS, UN OSCAR

"The Singers" et "Two People Exchanging Saliva" ont remporté ex-aequo le prix du meilleur court métrage en prise de vue réelle. Il n'y a eu que six ex aequo dans l'histoire des Oscars - la dernière fois, c'était en 2013 pour le meilleur son.

LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA": RETROUVAILLES

Anne Hathaway a rejoint Anna Wintour sur scène pour remettre deux prix lors d'une réunion du "Diable s'habille en Prada" avant la sortie de la suite prévue en mai. Wintour s'est appuyée sur son personnage de Miranda Priestly, ignorant la question de Hathaway sur sa robe et l'appelant ensuite "Emily", le nom que Priestly attribue à tort à Hathaway dans le film.

DES PIN'S D'ACTIVISME

Certains invités portaient des pin's avec des messages politiques, dont "ICE OUT", qui dénonce l'agence américaine de l'immigration et des douanes, et d'autres demandant la fin des guerres en Iran et à Gaza.

L'acteur espagnol Javier Bardem en portait un sur lequel on pouvait lire "NO A LA GUERRA", c'est-à-dire "Non à la guerre", et un autre sur lequel on pouvait lire "Libérez la Palestine." Lors de la remise du prix du meilleur film international, il a déclaré: "Non à la guerre et Palestine libre.", sous les applaudissements de la foule.

UNE DERNIÈRE BLAGUE

Dans une rare séquence préenregistrée diffusée à la fin de l'émission, O'Brien est apparu dans une scène parodique adaptée du film ayant remporté l'Oscar du meilleur film, "Une bataille après l'autre", dans laquelle O'Brien est désigné par un représentant de l'académie comme l'"hôte à vie" des Oscars et se voit attribuer un bureau spécial dans le coin, mais finit par être gazé à mort - un hommage à la fin du film du colonel Lockjaw, le personnage interprété par Sean Penn.