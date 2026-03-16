ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'EXPÉRIENCE-Les enseignements des Oscars

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Voici ce qu'il faut retenir de la cérémonie des Oscars de dimanche soir, la célébration annuelle par Hollywood des meilleures performances dans le monde du cinéma.

LES PETITES PHRASES DE LA FIN DE SOIRÉE

Conan O'Brien n'a pas l'habitude d'être aussi ouvertement politique que d'autres animateurs. Mais cette année, dans son monologue d'ouverture, il a prévenu que ce serait différent. À ceux qui ne sont pas satisfaits, il a répondu qu'ils pouvaient assister à un spectacle alternatif animé par Kid Rock, un chanteur américain qui, lors du Super Bowl en février, a organisé un spectacle de mi-temps concurrent de celui de Bad Bunny.

"Le directeur général de Netflix, Ted Sarandos, est ici et c'est passionnant: C'est la première fois qu'il se rend dans un théâtre. « C'est de cela qu'ils parlent? Pourquoi s'amusent-ils ensemble?! Ils devraient être seuls à la maison! » Conan O'Brien a plaisanté sur la plateforme de streaming domestique dans son monologue d'ouverture.

L'animateur de télévision Jimmy Kimmel, qui a déjà présenté les Oscars, a salué le courage des réalisateurs de documentaires, soulignant que dans certains pays, on ne croit pas à la liberté d'expression. Il a précisé qu'il n'avait pas le droit de dire lesquels, puis a plaisanté: « Laissons cela à la Corée du Nord et à CBS. »

Il s'est ensuite moqué du président américain Donald Trump en déclarant: « Oh, il va être furieux que sa femme n'ait pas été nominée pour cela. » Le documentaire de la première dame Melania Trump n'est sorti qu'en 2026 et n'a donc pas été retenu pour les prix.

LA RÉSISTANCE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

le film "Mr. Nobody Against Putin", qui raconte la résistance discrète d'un jeune instituteur russe contre la guerre de la Russie en Ukraine, a remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Le réalisateur David Borenstein a déclaré dans son discours de remerciement que le film traitait de la manière dont on peut perdre son pays par de petits actes de complicité.

« Lorsque nous sommes complices, lorsqu'un gouvernement assassine des gens dans les rues de nos grandes villes, lorsque nous ne disons rien, lorsque des oligarques s'emparent des médias et contrôlent la manière dont nous les produisons », a-t-il déclaré. Ces commentaires font suite à l'assassinat de deux Américains à Minneapolis par des agents de l'immigration.

EN MÉMOIRE

La perte de tant de noms emblématiques à Hollywood cette année a donné lieu à l'un des segments les plus longs de cette longue émission. Le réalisateur Rob Reiner a été honoré par Billy Crystal après que Reiner et sa femme Michele ont été retrouvés morts dans leur maison du quartier chic de Brentwood à Los Angeles le 14 décembre 2025.

Barbra Streisand, qui a joué aux côtés de Robert Redford dans "The Way We Were", l'a qualifié d'« acteur brillant et subtil » et de « cow-boy intellectuel ». Elle a terminé son discours en chantant quelques lignes de la chanson-titre du film.

PREMIÈRE NOUVELLE CATÉGORIE DEPUIS DES DÉCENNIES

Le prix du casting est la première nouvelle catégorie de prix créée depuis le meilleur film d'animation en 2001.

Il reconnaît officiellement la contribution des directeurs de casting à la vision d'un film et à son succès global. Cassandra Kulukundis a reçu le prix pour « Une bataille après l'autre ».

DEUX FILMS, UN OSCAR

« The Singers » et « Two People Exchanging Saliva » ont remporté ex-aequo le prix du meilleur court métrage en prise de vue réelle. Il n'y a eu que six ex-aequo dans l'histoire des Oscars – la dernière fois, c'était en 2013 pour le meilleur son.